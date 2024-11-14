Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ THANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa A, tòa nhà Green Pearl, 378 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế.

• Thiết kế các ẩn phẩm truyền thông, quảng cáo, các ấn phẩm phục vụ sự kiện

• Xây dựng ý tưởng và thiết kế đồ họa các sản phẩm truyền thông thương hiệu.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Leader

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bằng cấp Đại học trở lên trong chuyên ngành thiết kế đồ họa hoặc các chuyên ngành liên quan.

• Kiến thức và kỹ năng thiết kế 2D,3D chuyên nghiệp.

• Có gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo, kiến thức về thời trang.

• Chăm chỉ, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

• Thông thạo các phần mềm chuyên dụng : ( Photoshop, SketchUp, 3D Max, Lumion, Enscape, D5,...) hoặc các phần mềm thiết kế hay sử dụng.

• Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ THANH MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Từ 15-30 triệu ( Tùy theo năng lực )

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

• Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

• Phụ cấp ăn trưa và các chế độ phúc lợi đầy đủ.

• Lương tháng thứ 13, chế độ du lịch, sinh nhật, hỷ, hiếu...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ THANH MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.