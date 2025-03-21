Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
- Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Thủ, p.Đa Kao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận
Vẽ minh họa nhân hóa các bộ phận cơ thể để truyền tải kiến thức chăm sóc cơ thể một cách sinh động, dễ hiểu.
Thiết kế hình ảnh minh họa phục vụ giáo dục khách hàng, giúp họ hiểu rõ hơn về quy trình chăm sóc cơ thể với mỹ phẩm hữu cơ.
Sáng tạo nội dung minh họa phù hợp cho social media, website, brochure và chiến dịch quảng bá thương hiệu.
Phối hợp với team Marketing, Content & Brand để tạo nên hình ảnh đồng nhất, thân thiện với thương hiệu.
Chỉnh sửa, tối ưu thiết kế theo phản hồi từ team và yêu cầu từ chiến dịch.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm vẽ minh họa nhân vật / nhân hóa, phong cách gần gũi, dễ tiếp cận
Thành thạo Photoshop, Illustrator, Procreate hoặc các phần mềm vẽ minh họa khác.
Có khả năng sáng tạo hình ảnh giáo dục về chăm sóc cơ thể một cách trực quan, thú vị.
Hiểu về màu sắc, bố cục, storytelling để minh họa nội dung một cách sinh động.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp, chăm sóc cá nhân.
Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm, đảm bảo tiến độ công việc.
Tại CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC Thì Được Hưởng Những Gì
Hình thức làm việc linh hoạt:
Mức lương / phí theo năng lực, có thưởng theo hiệu suất.
Cơ hội tham gia vào các dự án sáng tạo, độc đáo trong ngành mỹ phẩm hữu cơ.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo, có cơ hội phát triển kỹ năng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
