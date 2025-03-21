Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Thủ, p.Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Vẽ minh họa nhân hóa các bộ phận cơ thể để truyền tải kiến thức chăm sóc cơ thể một cách sinh động, dễ hiểu.

Vẽ minh họa nhân hóa các bộ phận cơ thể

Thiết kế hình ảnh minh họa phục vụ giáo dục khách hàng, giúp họ hiểu rõ hơn về quy trình chăm sóc cơ thể với mỹ phẩm hữu cơ.

giáo dục khách hàng

quy trình chăm sóc cơ thể với mỹ phẩm hữu cơ

Sáng tạo nội dung minh họa phù hợp cho social media, website, brochure và chiến dịch quảng bá thương hiệu.

social media, website, brochure và chiến dịch quảng bá thương hiệu

Phối hợp với team Marketing, Content & Brand để tạo nên hình ảnh đồng nhất, thân thiện với thương hiệu.

team Marketing, Content & Brand

Chỉnh sửa, tối ưu thiết kế theo phản hồi từ team và yêu cầu từ chiến dịch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm vẽ minh họa nhân vật / nhân hóa, phong cách gần gũi, dễ tiếp cận.

Có kinh nghiệm vẽ minh họa nhân vật / nhân hóa, phong cách gần gũi, dễ tiếp cận

Thành thạo Photoshop, Illustrator, Procreate hoặc các phần mềm vẽ minh họa khác.

Photoshop, Illustrator, Procreate hoặc các phần mềm vẽ minh họa khác

Có khả năng sáng tạo hình ảnh giáo dục về chăm sóc cơ thể một cách trực quan, thú vị.

giáo dục về chăm sóc cơ thể một cách trực quan, thú vị

Hiểu về màu sắc, bố cục, storytelling để minh họa nội dung một cách sinh động.

màu sắc, bố cục, storytelling

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp, chăm sóc cá nhân.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp, chăm sóc cá nhân

Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm, đảm bảo tiến độ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC Thì Được Hưởng Những Gì

Hình thức làm việc linh hoạt: Full-time / Part-time / Theo dự án.

Hình thức làm việc linh hoạt:

Mức lương / phí theo năng lực, có thưởng theo hiệu suất.

Mức lương / phí theo năng lực

Cơ hội tham gia vào các dự án sáng tạo, độc đáo trong ngành mỹ phẩm hữu cơ.

dự án sáng tạo, độc đáo

Làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo, có cơ hội phát triển kỹ năng.

trẻ trung, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin