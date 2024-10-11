Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG G3 MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng; Gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng; Đàm phán thương lượng, thỏa thuận và xác định nhu cầu chạy chiến dịch quảng cáo, truyền thông... mà khách hàng yêu cầu; Quản lý, xây dựng, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, công ty; Xây dựng, duy trì và mở rộng phát triển các mối quan hệ khách hàng; Phối hợp với các bộ phận liên quan như Account, team nội bộ để chạy và theo dõi chiến dịch cho khách hàng; Đàm phán, ký kết hợp đồng, thực hiện công tác đánh giá, báo cáo tình hình thị trường, tình hình khách hàng; Lên kế hoạch kinh doanh; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng; Gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng;

Đàm phán thương lượng, thỏa thuận và xác định nhu cầu chạy chiến dịch quảng cáo, truyền thông... mà khách hàng yêu cầu;

Quản lý, xây dựng, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, công ty;

Xây dựng, duy trì và mở rộng phát triển các mối quan hệ khách hàng;

Phối hợp với các bộ phận liên quan như Account, team nội bộ để chạy và theo dõi chiến dịch cho khách hàng;

Đàm phán, ký kết hợp đồng, thực hiện công tác đánh giá, báo cáo tình hình thị trường, tình hình khách hàng;

Lên kế hoạch kinh doanh;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Marketing, PR hoặc các chuyên ngành liên quan. Có kiến thức và hiểu biết trong lĩnh vực truyền thông, báo chí Có khả năng lãnh đạo, quản lý, điều phối công việc hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Marketing, PR hoặc các chuyên ngành liên quan. Có kiến thức và hiểu biết trong lĩnh vực truyền thông, báo chí

Có khả năng lãnh đạo, quản lý, điều phối công việc hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG G3 MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Chế độ làm việc ổn định trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và quy chuẩn hiện đại. Được hưởng mọi chế độ & quyền lợi theo đúng quy định của Luật lao động. Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật định và theo quy định của Công ty.

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Chế độ làm việc ổn định trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và quy chuẩn hiện đại.

Được hưởng mọi chế độ & quyền lợi theo đúng quy định của Luật lao động.

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật định và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG G3 MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin