Tuyển Truyền thông Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
- Hồ Chí Minh: Lô E2a
- 7, Đường D1, Khu công nghệ cao, Phường LongThạnh Mỹ,TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận
Đề xuất ý tưởng và nội dung cho các kế hoạch/chiến lược truyền thông và quảng bá thương hiệu của Trường;
Xây dựng kế hoạch truyền thông theo tháng/quý/năm phù hợp với kế hoạch và chiến lược truyền thông chung của Trường;
Phụ trách sản xuất nội dung (bài viết, hình ảnh, video) cho các kênh truyền thông (báo chí, website, fanpage, email, ấn phẩm, sự kiện, ...);
Liên hệ và làm việc với các đối tác truyền thông bên ngoài (báo chí, agency, nhà tài trợ, ...);
Làm việc với các phòng ban khác để tiếp nhận nội dung đóng góp và đảm bảo sự thống nhất trong các hoạt động truyền thông;
Hỗ trợ chăm sóc và tối ưu hiệu quả nội dung các kênh truyền thông online như Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, website, ...;
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo, và các chương trình quảng bá thương hiệu của Trường;
Đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, đề xuất các phương án cải thiện.
Báo cáo định kỳ về tiến độ và kết quả công việc lên cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, thương hiệu, hoặc quản lý các kênh truyền thông số
Khả năng viết, khai thác ý tưởng và sáng tạo nội dung tốt;
Hiểu biết về các công cụ và nền tảng truyền thông số và các công cụ đo lường hiệu quả;
Sử dụng được các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop, Illustrator...).
Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
