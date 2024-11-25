Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE
- Hà Nội: 129 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu giấy, Hà Nội., Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
Nhận chỉ tiêu tuyển sinh, data khách hàng và đảm bảo đạt các chỉ tiêu được giao
Lập kế hoạch tuyển sinh và triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch hiệu quả
Giới thiệu, tư vấn cho học sinh và phụ huynh về nội dung các khoá học
Cập nhật thông tin về kết quả học của học sinh để tiến hành tư vấn up sale khi học sinh chuyển cấp khoá học sau
Ghi nhận kịp thời những thông tin phản hồi, ý kiến đóng góp của học viên, cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho học sinh và phụ huynh học sinh làm khách hàng hài lòng
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chưa có kinh nghiệm sẽ được training bài bản
Kĩ năng giao tiếp, bán hàng tốt
Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, năng động, nhiệt tình và quan tâm, có trách nhiệm
