Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 129 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu giấy, Hà Nội., Cầu Giấy

Tư vấn du học

Nhận chỉ tiêu tuyển sinh, data khách hàng và đảm bảo đạt các chỉ tiêu được giao

Lập kế hoạch tuyển sinh và triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch hiệu quả

Giới thiệu, tư vấn cho học sinh và phụ huynh về nội dung các khoá học

Cập nhật thông tin về kết quả học của học sinh để tiến hành tư vấn up sale khi học sinh chuyển cấp khoá học sau

Ghi nhận kịp thời những thông tin phản hồi, ý kiến đóng góp của học viên, cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho học sinh và phụ huynh học sinh làm khách hàng hài lòng

Yêu Cầu Công Việc

Đang là sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội

Chưa có kinh nghiệm sẽ được training bài bản

Kĩ năng giao tiếp, bán hàng tốt

Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, năng động, nhiệt tình và quan tâm, có trách nhiệm

Được Hưởng Những Quyền Lợi

Được training bài bản trước và trong toàn bộ quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển

