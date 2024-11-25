Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE

Tư vấn du học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE

Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 129 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu giấy, Hà Nội., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Nhận chỉ tiêu tuyển sinh, data khách hàng và đảm bảo đạt các chỉ tiêu được giao
Lập kế hoạch tuyển sinh và triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch hiệu quả
Giới thiệu, tư vấn cho học sinh và phụ huynh về nội dung các khoá học
Cập nhật thông tin về kết quả học của học sinh để tiến hành tư vấn up sale khi học sinh chuyển cấp khoá học sau
Ghi nhận kịp thời những thông tin phản hồi, ý kiến đóng góp của học viên, cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho học sinh và phụ huynh học sinh làm khách hàng hài lòng

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội
Chưa có kinh nghiệm sẽ được training bài bản
Kĩ năng giao tiếp, bán hàng tốt
Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, năng động, nhiệt tình và quan tâm, có trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE Thì Được Hưởng Những Gì

Được training bài bản trước và trong toàn bộ quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

