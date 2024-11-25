Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN HÀN - VIỆT KVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Louis X, KĐT Louis City Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm du học của công ty để giới thiệu, tư vấn, giải đáp cho khách hàng. Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

Tư vấn, chăm sóc khách hàng theo data của công ty.

Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng mối quan hệ tìm đối tác kết hợp với công ty.

Chăm sóc học viên trong suốt quá trình học tập tại Trung tâm và sau khi đã sang Hàn, duy trì mối quan hệ tốt với học viên và phụ huynh.

Hỗ trợ học viên đi thi Topik và đi làm các thủ tục: xin tem tím, xin tem vàng, phỏng vấn ĐSQ, đưa học sinh lên sân bay, hướng dẫn thủ tục nhập cảnh...

Sẵn sàng công tác nếu có kế hoạch đi về các địa phương tuyển sinh.

Tham gia tổ chức các sự kiện, các chương trình đào tạo tại công ty.

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại,...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sale, chăm sóc khách hàng từ 6 tháng trở lên.

Nhanh nhẹn, năng động, giỏi giao tiếp và đàm phán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN HÀN - VIỆT KVN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng: theo KPI, thưởng thành tích đặc biệt, thưởng theo xếp loại và hiệu quả hàng năm.

Đãi ngộ, phúc lợi: Các dịp Lễ, Tết. Hiếu, hỉ, sinh nhật, ốm đau, thai sản...theo quy định của công ty.

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN HÀN - VIỆT KVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin