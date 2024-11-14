Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 167 Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Tư vấn, kí hợp đồng với khách hàng về chương trình Du học thị trường Nhật Bản,Hàn, Úc.

- Quản lý phòng sale online từ 4 thành viên:

+ Xây dựng kế hoạch của phòng sale online theo chỉ tiêu doanh số từ Ban Lãnh đạo công ty theo tuần, tháng, quý và năm

+ Triển khai kế hoạch, xây dựng các chỉ số KPI phân bổ chỉ tiêu nhằm đạt hiệu quả công việc tốt nhất

+ Thúc đẩy doanh số, cải thiện hiệu suất của phòng

+ Hỗ trợ các thành viên trong quá trình gặp gỡ, tư vấn khách hàng

+ Theo dõi, đánh giá kết quả công việc của từng nhân viên phụ trách và của cả phòng. Đảm bảo chất lượng & doanh số phòng phụ trách

Đào tạo & huấn luyện nhân viên mới

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Tổng Giám đốc

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tư duy nhanh nhạy, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt, ham học hỏi nâng cao tri thức.

• Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc,

- Yêu thích công viêc kinh doanh liên quan đến mảng giáo dục - đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng + Hoa hồng (cá nhân) +% doanh số phòng + các khoản thưởng khác. Tổng thu nhập từ 20-35 triệu

- Mức thu nhập cạnh tranh so với các công ty cùng lĩnh vực và đặc biệt theo lũy tiến doanh số, thâm niên, kết quả kinh doanh của công ty

- Đội sale mạnh, thái độ tốt

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, ...

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ.

