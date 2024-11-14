Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP

Tư vấn du học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 ngõ 167 Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Tư vấn, kí hợp đồng với khách hàng về chương trình Du học thị trường Nhật Bản,Hàn, Úc.
- Quản lý phòng sale online từ 4 thành viên:
+ Xây dựng kế hoạch của phòng sale online theo chỉ tiêu doanh số từ Ban Lãnh đạo công ty theo tuần, tháng, quý và năm
+ Triển khai kế hoạch, xây dựng các chỉ số KPI phân bổ chỉ tiêu nhằm đạt hiệu quả công việc tốt nhất
+ Thúc đẩy doanh số, cải thiện hiệu suất của phòng
+ Hỗ trợ các thành viên trong quá trình gặp gỡ, tư vấn khách hàng
+ Theo dõi, đánh giá kết quả công việc của từng nhân viên phụ trách và của cả phòng. Đảm bảo chất lượng & doanh số phòng phụ trách
Đào tạo & huấn luyện nhân viên mới
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Tổng Giám đốc

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tư duy nhanh nhạy, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt, ham học hỏi nâng cao tri thức.
• Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc,
- Yêu thích công viêc kinh doanh liên quan đến mảng giáo dục - đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng + Hoa hồng (cá nhân) +% doanh số phòng + các khoản thưởng khác. Tổng thu nhập từ 20-35 triệu
- Mức thu nhập cạnh tranh so với các công ty cùng lĩnh vực và đặc biệt theo lũy tiến doanh số, thâm niên, kết quả kinh doanh của công ty
- Đội sale mạnh, thái độ tốt
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, ...
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 108A, ngõ 318, đường Ngọc Trì, tổ 10, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

