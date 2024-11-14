Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Tư vấn du học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Usilk City 102, KĐT Văn Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Xây dựng đội nhóm, phát triển kỹ năng bán hàng của team, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên trong team.
Quản lý nhân sự trong team, bám sát mục tiêu doanh số.
Thực hiện các hoạt động kinh doanh, marketing và bán hàng để đạt được mục tiêu doanh số đề ra đối với mảng du học đại học Đức.
Tư vấn tìm kiếm khách hàng quan tâm du học đại học Đức (chân dung khách hàng là các bạn trẻ 18-28 tuổi đã tốt nghiệp cấp 3) hoặc tiếp nhận nguồn Data từ Công ty và liên hệ, tư vấn.
Theo dõi các thủ tục hành chính, giấy tờ cần thiết và hỗ trợ học viên trong quá trình học tập và chuẩn bị hồ sơ xin visa.
Tham gia các hoạt động đào tạo, hội thảo để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn hoặc quảng cáo.
Kỹ năng lãnh đạo, nâng cao năng lượng cho team.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục, đàm phán và khả năng làm việc độc lập.
Có khả năng làm việc với áp lực cao, cầu tiến và chủ động.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và internet.
Là người chân thật, gắn bó và thẳng thắn.
Tính tình vui vẻ, tích cực, chịu khó.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP TỪ 600 - 800 TRIỆU/NĂM VÀ KHÔNG GIỚI HẠN bao gồm: Lương cứng + Hoa hồng quản lý đội nhóm + Hoa hồng cá nhân + Thưởng hiệu quả chốt đơn.12 ngày phép/năm, du lịch cùng Công ty, BHXH ngay khi kết thúc thử việc;
bao gồm: Lương cứng + Hoa hồng quản lý đội nhóm + Hoa hồng cá nhân + Thưởng hiệu quả chốt đơn.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội đảm nhiệm những chức vụ cao hơn trong công ty.
Được đào tạo nâng cao năng lực từ Giám đốc tuyển sinh và Ban Lãnh đạo, tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu;
Được công nhận, khen thưởng thành tích cá nhân, thưởng đội nhóm/phòng ban;
Thưởng và quà tặng vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật, v.v.
Chương trình hoạt động văn hóa đa dạng: Teambuilding, hoạt động dã ngoại 2-3 lần/năm. Chương trình tiệc giáng sinh, tất niên, Monthly Birthday Party, v.v.
Được làm việc trong môi trường trẻ, nghệ thuật, chuyên nghiệp, lắng nghe, tôn trọng, tính kỷ luật và teamwork cao.
Thời gian làm việc: Sáng từ 08h00 đến 12h00; Chiều từ 13h00 đến 17h00 từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 167 (Cũ BT6-6(178), tờ bản đồ cũ số 19 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

