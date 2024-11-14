Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 565, Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

• Khai thác, tìm kiếm mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác, cộng tác viên, các bạn học sinh, sinh viên có nhu cầu đi du học Nhật Bản/Úc/Hàn

• Tư vấn lộ trình học phù hợp cho học sinh.

• Tư vấn thông tin ngành học từ trường, chính sách xét visa từ lãnh sự, các chính sách cho sinh viên tại quốc gia du học.

• Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết trước khi du học Nhật Bản/ Úc/Hàn

• Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong quá trình làm hồ sơ và sau khi du học.

• Phát triển hoạt động Marketing, quảng bá hình ảnh thương hiệu của công ty

• Chịu trách nhiệm và đảm bảo các chỉ số KPI.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích công việc tư vấn, kinh doanh, bán hàng.

- Có kỹ năng tư vấn – thuyết phục khách hàng tốt, kiên trì, sáng tạo, tư duy dài hạn, suy nghĩ tích cực và đạo đức tốt

- Có khả năng học hỏi nhanh, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới đáp ứng công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi đặc biệt:

- Thu nhập cạnh tranh: 7tr-8tr+% Hoa hồng => Thu nhập hàng tháng từ 13 triệu tới hơn 20 triệu/ tháng.

- Thưởng hấp dẫn bao gồm: thưởng nóng, thưởng best sale, thưởng tăng tốc theo tuần, tháng, năm.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Được tham gia khóa đào tạo bài bản, huấn luyện cao cấp để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn với nghề

- Được bán sản phẩm uy tín, có thương hiệu cao và là sản phẩm dẫn đầu thị trường.

Quyền lợi khác:

- Thưởng tháng 13, thưởng Lễ/ Tết

- BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ

- Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

- Môi trường làm việc minh bạch, trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP

