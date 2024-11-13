Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Lầu 6, Tòa nhà Thiên Sơn, 5 Nguyễn Gia Thiều, P6, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc

Tư vấn, giới thiệu thông tin chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) liên kết quốc tế của Viện quản trị & Công nghệ FSB cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

Tham gia các hoạt động triển khai quảng bá tuyển sinh

Lập kế hoạch tìm kiếm, khai thác và mở rộng nguồn học viên tiềm năng.

Cập nhật và và theo dõi tiến độ chương trình đối tác học tập.

Các công việc khác do Cán bộ quản lý yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Luật...

Trình độ tiếng Anh Giao tiếp cơ bản

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục, giải quyết vấn đề, kỹ năng bán hàng trực tiếp và qua điện thoại.

Có kiến thức về Marketing và hiểu biết các kênh online/offline

Có khả năng thiết lập mối quan hệ với tổ chức, hiệp hội, ngoại giao tốt,...

Có kỹ năng tìm kiếm data và tạo nguồn khách hàng

Quyền Lợi

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển

