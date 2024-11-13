Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Lầu 6, Tòa nhà Thiên Sơn, 5 Nguyễn Gia Thiều, P6, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, giới thiệu thông tin chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) liên kết quốc tế của Viện quản trị & Công nghệ FSB cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu.
Tham gia các hoạt động triển khai quảng bá tuyển sinh
Lập kế hoạch tìm kiếm, khai thác và mở rộng nguồn học viên tiềm năng.
Cập nhật và và theo dõi tiến độ chương trình đối tác học tập.
Các công việc khác do Cán bộ quản lý yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Luật...
Trình độ tiếng Anh Giao tiếp cơ bản
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục, giải quyết vấn đề, kỹ năng bán hàng trực tiếp và qua điện thoại.
Có kiến thức về Marketing và hiểu biết các kênh online/offline
Có khả năng thiết lập mối quan hệ với tổ chức, hiệp hội, ngoại giao tốt,...
Có kỹ năng tìm kiếm data và tạo nguồn khách hàng
Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
