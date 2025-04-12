Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN HAP MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HAP MEDIA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/05/2025
UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAP MEDIA VIỆT NAM

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số OV12.01, Khu Đô Thị Viglacera, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Thiết kế giao diện người dùng (UI) cho website, landing page dựa trên yêu cầu khách hàng và định hướng thương hiệu.
Xây dựng wireframe, user flow, prototype trên Figma; đề xuất giải pháp trải nghiệm người dùng (UX) hợp lý, trực quan.
Tham gia phát triển hệ thống design system và guidelines cho từng dự án.
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông số cơ bản như key visual, social post, banner ads, POSM (chiếm khoảng 40% công việc).
Phối hợp với team Developer, Content, Account để triển khai sản phẩm đúng tiến độ và chất lượng.
Nắm bắt xu hướng thiết kế mới, chủ động cập nhật kiến thức UI/UX để cải thiện sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế UI/UX hoặc thiết kế đồ họa.
1 năm kinh nghiệm
Sử dụng Figma là bắt buộc. Biết thêm Photoshop, Illustrator là một lợi thế.
Sử dụng Figma
Có tư duy trải nghiệm người dùng, biết cách sắp xếp nội dung và bố cục hợp lý.
Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu khó lắng nghe feedback và phối hợp nhóm hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên có sản phẩm thực tế về website, landing page hoặc app.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAP MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 – 16.000.000 VNĐ/tháng, thỏa thuận theo năng lực.
Thu nhập
Thưởng theo dự án và hiệu quả công việc.
Thưởng theo dự án
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, đề cao sự phát triển cá nhân.
Linh hoạt thời gian, hỗ trợ work from home 2 ngày/tháng.
Linh hoạt thời gian
work from home 2 ngày/tháng
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.
Được đóng BHXH, BHYT
Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế UI/UX.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAP MEDIA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số OV14.6, Khu Đô Thị Viglacera, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

