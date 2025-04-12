Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN HAP MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số OV12.01, Khu Đô Thị Viglacera, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Thiết kế giao diện người dùng (UI) cho website, landing page dựa trên yêu cầu khách hàng và định hướng thương hiệu.

Xây dựng wireframe, user flow, prototype trên Figma; đề xuất giải pháp trải nghiệm người dùng (UX) hợp lý, trực quan.

Tham gia phát triển hệ thống design system và guidelines cho từng dự án.

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông số cơ bản như key visual, social post, banner ads, POSM (chiếm khoảng 40% công việc).

Phối hợp với team Developer, Content, Account để triển khai sản phẩm đúng tiến độ và chất lượng.

Nắm bắt xu hướng thiết kế mới, chủ động cập nhật kiến thức UI/UX để cải thiện sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế UI/UX hoặc thiết kế đồ họa.

Sử dụng Figma là bắt buộc. Biết thêm Photoshop, Illustrator là một lợi thế.

Có tư duy trải nghiệm người dùng, biết cách sắp xếp nội dung và bố cục hợp lý.

Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu khó lắng nghe feedback và phối hợp nhóm hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có sản phẩm thực tế về website, landing page hoặc app.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAP MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 – 16.000.000 VNĐ/tháng, thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng theo dự án và hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, đề cao sự phát triển cá nhân.

Linh hoạt thời gian, hỗ trợ work from home 2 ngày/tháng.

Được đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.

Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế UI/UX.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAP MEDIA VIỆT NAM

