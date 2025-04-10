Tuyển UI/UX Designer Capi Creative Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Số lượng: 1

Thỏa sức sáng tạo, thiết kế UI cho các sản phẩm phần mềm mobile và website.

Tham gia xây dựng UX, xây dựng các mẫu phác thảo (Sitemap, Wireframe, Mockup, Prototype).

Nghiên cứu, học hỏi và áp dụng các xu hướng thiết kế mới, công nghệ mới vào sản phẩm và công việc theo định hướng phát triển của công ty.

Tự do đề xuất giải pháp UI/UX cho các dự án phát triển ứng dụng, đặt khách hàng và hiệu quả công việc làm trung tâm.

Thực hiện các công việc theo phân công của Leader.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng đào tạo chuyên ngành Mỹ thuật, Thiết kế, Truyền thông đa phương tiện, Công nghệ đa phương tiện…. và các ngành liên quan.

Có ít nhất 1.5 năm kinh nghiệm thiết kế mobile app, website ở các dự án thực tế.

Nắm vững các kiến thức chung về thiết kế; đam mê và giàu ý tưởng sáng tạo.

Ứng viên có khả năng phát triển những ý tưởng độc đáo về mặt visual.

Nắm vững các nguyên lý trong thiết kế UI và các yếu tố cơ bản trong UX.

Thành thạo Design system.

Nắm vững kiến thức về Userflow, Sitemap, Wireframe, Prototyping…; có tư duy logic về luồng và chức năng tốt.

Có khả năng tương tác, giải quyết vấn đề và trình bày ý tưởng trong các buổi thảo luận và meeting với khách hàng.

Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế Figma; có thể dùng PTS, AI và thiết kế các ấn phẩm graphic là điểm cộng.

Có hiểu biết về các phần mềm no-code (Webflow, Framer…) là điểm cộng.

Tôn trọng deadline.

Có Khả năng giao tiếp Tiếng anh (90% dự án giao tiếp với khách hàng nước ngoài).

Tại Capi Creative Design Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội được thử sức ở các dự án trong nhiều lĩnh vực khác nhau và làm việc trực tiếp với các stakeholders và development team

Mức lương: net 10.000.000đ - 13.000.000đ/tháng (2 tháng thử việc nhận 85% lương)

Thưởng tháng, thưởng quý theo năng lực và đóng góp của cá nhân trong các dự án.

Xét tăng lương 2 lần, vào cuối tháng 6 và cuối tháng 12 hàng năm

Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13.

Môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện, cởi mở, trẻ trung, linh hoạt

Công ty hỗ trợ tham gia các workshop, event trong ngành

Tham gia các buổi training nội bộ và các khoá học của Capi Demy nâng cao kỹ năng, chuyên môn

Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, team building, tea-break cùng các thành viên trong công ty.

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật LĐ và quy chế Công ty.

Phụ cấp phí gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Capi Creative Design

