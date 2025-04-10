Tuyển UI/UX Designer Capi Creative Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Capi Creative Design
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại Capi Creative Design

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 35 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Thỏa sức sáng tạo, thiết kế UI cho các sản phẩm phần mềm mobile và website.
Tham gia xây dựng UX, xây dựng các mẫu phác thảo (Sitemap, Wireframe, Mockup, Prototype).
Nghiên cứu, học hỏi và áp dụng các xu hướng thiết kế mới, công nghệ mới vào sản phẩm và công việc theo định hướng phát triển của công ty.
Tự do đề xuất giải pháp UI/UX cho các dự án phát triển ứng dụng, đặt khách hàng và hiệu quả công việc làm trung tâm.
Thực hiện các công việc theo phân công của Leader.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng đào tạo chuyên ngành Mỹ thuật, Thiết kế, Truyền thông đa phương tiện, Công nghệ đa phương tiện…. và các ngành liên quan.
Có ít nhất 1.5 năm kinh nghiệm thiết kế mobile app, website ở các dự án thực tế.
Nắm vững các kiến thức chung về thiết kế; đam mê và giàu ý tưởng sáng tạo.
Ứng viên có khả năng phát triển những ý tưởng độc đáo về mặt visual.
Nắm vững các nguyên lý trong thiết kế UI và các yếu tố cơ bản trong UX.
Thành thạo Design system.
Nắm vững kiến thức về Userflow, Sitemap, Wireframe, Prototyping…; có tư duy logic về luồng và chức năng tốt.
Có khả năng tương tác, giải quyết vấn đề và trình bày ý tưởng trong các buổi thảo luận và meeting với khách hàng.
Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế Figma; có thể dùng PTS, AI và thiết kế các ấn phẩm graphic là điểm cộng.
Có hiểu biết về các phần mềm no-code (Webflow, Framer…) là điểm cộng.
Tôn trọng deadline.
Có Khả năng giao tiếp Tiếng anh (90% dự án giao tiếp với khách hàng nước ngoài).

Tại Capi Creative Design Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội được thử sức ở các dự án trong nhiều lĩnh vực khác nhau và làm việc trực tiếp với các stakeholders và development team
Mức lương: net 10.000.000đ - 13.000.000đ/tháng (2 tháng thử việc nhận 85% lương)
Thưởng tháng, thưởng quý theo năng lực và đóng góp của cá nhân trong các dự án.
Xét tăng lương 2 lần, vào cuối tháng 6 và cuối tháng 12 hàng năm
Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13.
Môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện, cởi mở, trẻ trung, linh hoạt
Công ty hỗ trợ tham gia các workshop, event trong ngành
Tham gia các buổi training nội bộ và các khoá học của Capi Demy nâng cao kỹ năng, chuyên môn
Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, team building, tea-break cùng các thành viên trong công ty.
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật LĐ và quy chế Công ty.
Phụ cấp phí gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Capi Creative Design

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 35 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

