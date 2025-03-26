Tuyển UI/UX Designer Early Start JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà FS, TTTM TNR Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế UI/UX cho các dự án app, casual game

Xây dựng wireframe, prototype, phân tích user flow, task flow giúp cải thiện trải nghiệm người dùng

Nghiên cứu, phân tích thị trường, hành vi người dùng, đối thủ để tối ưu chất lượng sản phẩm

Phối hợp với các bộ phận Product, Content, Marketing, Developer để tạo ra sản phẩm chất lượng cao phục vụ người dùng

Tối ưu quy trình thiết kế nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và mục tiêu kinh doanh

Phối hợp với các team để liên tục cải thiện thiết kế dựa trên user testing, user feedback và data analysis

Luôn cập nhật những xu hướng thiết kế UI/UX mới nhất và các phương pháp tốt nhất

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1,5 năm kinh nghiệm vị trí UIUX Designer cho các sản phẩm Mobile Apps, Casual Game

Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến thiết kế, đồ họa hoặc chuyên ngành tương đương

Thành thạo các công cụ phục vụ cho thiết kế: Figma, photoshop, illustrator, adobe XD...

Tinh thần Grow mindset, tính Ownership, chịu áp lực cao

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm và đam mê làm các app về tools, productivity, video & photo editor, camera, dòng game casual đơn giản

Điểm cộng nếu có khả năng vẽ tay và phác họa ý tưởng

Tự tin, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc, có khả năng tìm kiếm và làm việc độc lập tốt

Áp dụng, học về công nghệ nhanh (thành thạo AI để tăng năng suất sẽ là lợi thế)

Khả năng giao tiếp bằng tiếng anh là lợi thế

Tại Early Start JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực từ 15 - 20M

Trợ cấp 1.000.000 VNĐ/ tháng ăn trưa, xăng xe

Được trang bị thiết bị phục vụ cho công việc hoặc trợ cấp nếu sử dụng thiết bị cá nhân

Được sử dụng không giới hạn các sản phẩm của Monkey

Được làm việc tại công ty đạt được nhiều giải thưởng danh giá như Giải nhất Sáng kiến toàn cầu tại Mỹ do tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng; Giải nhất Nhân tài đất Việt; Top 1 ứng dụng trẻ em được yêu thích trên App Store và Google Play….

Được làm việc trong môi trường Startup tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp

Được tài trợ chi phí cho các khóa học để phát triển năng lực chuyên môn của bản thân

Được xét tăng lương hàng năm

Thưởng năng suất, thưởng dự án, thưởng sáng kiến, thưởng tăng tốc, thưởng nóng, thưởng khi nghĩ ra cách thưởng mới; các dịp lễ, Tết đều có quà, thưởng

Số ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc cá nhân đầy đủ theo quy định của Luật lao động

Chế độ thai sản hấp dẫn cho nam, nữ giới

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của công ty

Được hưởng Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI cho cấp quản lý

Được khám sức khỏe định kỳ với gói khám chất lượng cao tại các Cơ sở y tế lớn

Hưởng niềm vui không chỉ phúc lợi: Teabreak, liên hoan, sinh nhật, du lịch hàng năm

Và rất nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn khác sẽ được trao đổi tại buổi Phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Early Start JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin