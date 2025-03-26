Tuyển UI/UX Designer Early Start JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Early Start JSC
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Early Start JSC

UI/UX Designer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại Early Start JSC

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà FS, TTTM TNR Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế UI/UX cho các dự án app, casual game
Xây dựng wireframe, prototype, phân tích user flow, task flow giúp cải thiện trải nghiệm người dùng
Nghiên cứu, phân tích thị trường, hành vi người dùng, đối thủ để tối ưu chất lượng sản phẩm
Phối hợp với các bộ phận Product, Content, Marketing, Developer để tạo ra sản phẩm chất lượng cao phục vụ người dùng
Tối ưu quy trình thiết kế nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và mục tiêu kinh doanh
Phối hợp với các team để liên tục cải thiện thiết kế dựa trên user testing, user feedback và data analysis
Luôn cập nhật những xu hướng thiết kế UI/UX mới nhất và các phương pháp tốt nhất

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1,5 năm kinh nghiệm vị trí UIUX Designer cho các sản phẩm Mobile Apps, Casual Game
Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến thiết kế, đồ họa hoặc chuyên ngành tương đương
Thành thạo các công cụ phục vụ cho thiết kế: Figma, photoshop, illustrator, adobe XD...
Tinh thần Grow mindset, tính Ownership, chịu áp lực cao
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm và đam mê làm các app về tools, productivity, video & photo editor, camera, dòng game casual đơn giản
Điểm cộng nếu có khả năng vẽ tay và phác họa ý tưởng
Tự tin, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc, có khả năng tìm kiếm và làm việc độc lập tốt
Áp dụng, học về công nghệ nhanh (thành thạo AI để tăng năng suất sẽ là lợi thế)
Khả năng giao tiếp bằng tiếng anh là lợi thế

Tại Early Start JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực từ 15 - 20M
Trợ cấp 1.000.000 VNĐ/ tháng ăn trưa, xăng xe
Được trang bị thiết bị phục vụ cho công việc hoặc trợ cấp nếu sử dụng thiết bị cá nhân
Được sử dụng không giới hạn các sản phẩm của Monkey
Được làm việc tại công ty đạt được nhiều giải thưởng danh giá như Giải nhất Sáng kiến toàn cầu tại Mỹ do tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng; Giải nhất Nhân tài đất Việt; Top 1 ứng dụng trẻ em được yêu thích trên App Store và Google Play….
Được làm việc trong môi trường Startup tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp
Được tài trợ chi phí cho các khóa học để phát triển năng lực chuyên môn của bản thân
Được xét tăng lương hàng năm
Thưởng năng suất, thưởng dự án, thưởng sáng kiến, thưởng tăng tốc, thưởng nóng, thưởng khi nghĩ ra cách thưởng mới; các dịp lễ, Tết đều có quà, thưởng
Số ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc cá nhân đầy đủ theo quy định của Luật lao động
Chế độ thai sản hấp dẫn cho nam, nữ giới
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của công ty
Được hưởng Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI cho cấp quản lý
Được khám sức khỏe định kỳ với gói khám chất lượng cao tại các Cơ sở y tế lớn
Hưởng niềm vui không chỉ phúc lợi: Teabreak, liên hoan, sinh nhật, du lịch hàng năm
Và rất nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn khác sẽ được trao đổi tại buổi Phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Early Start JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Early Start JSC

Early Start JSC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà FS, TTTM TNR Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

