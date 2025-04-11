Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B2 SkyCentral, 176 Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Thiết kế UI cho các ứng dụng trên App Store & Play Store với đa dạng các dòng sản phẩm đảm bảo tính thẩm mỹ cao, yêu cầu tính thẩm mỹ cao - thân thiện với người dùng.

Làm việc chặt chẽ với tất cả bộ phận phát triển sản phẩm bao gồm các vị trí như PM/PO, BA, DA, Dev, Tester, và Marketing để tạo ra sản phẩm ứng dụng kinh doanh chất lượng cao.

Nghiên cứu tham khảo phong cách thiết kế của đối thủ hoặc của những studio hàng đầu trên App Store, Play Store...để phân tích & tìm ra công thức phù hợp lý để thiết kế sản phẩm.

Đảm bảo chất lượng thẩm mỹ các sản phẩm được giao thiết kế.

Có thể review & góp ý chỉnh sửa cho toàn bộ sản phẩm của các thành viên trong team thiết kế UI/UX.

Có khả năng trình bày, training kiến thức cho đồng nghiệp.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế UI/UX cho ứng dụng di động trên App Store & Play Store.

Có thể làm việc độc lập dưới cường độ cao (có khả năng quản lý nhóm là một lợi thế)

Yêu thích mảng mobile apps & muốn tạo ra những sản phẩm chất lượng.

Có gu thẩm mỹ, biết cách tạo ra các giao diện đẹp, gọn gàng.

Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận.

Nắm vững kỹ thuật sử dụng Figma & các công cụ bổ trợ cho việc thiết kế.

Có kiến thức cơ bản về UX Research, User Story, UI Trend, và Prototype.

Có thể phân tích và tổng hợp dữ liệu để trao đổi làm việc với nhóm phát triển, cùng nhau tìm ra những hạn chế về UI/UX với mục đích tăng chất lượng nhằm doanh thu của sản phẩm.

Đam mê thiết kế, có nhiều ý tưởng sáng tạo, có thẩm mỹ tốt và có khả năng phát triển những ý tưởng thiết kế độc đáo.

Hiểu rõ về quy trình, luồng làm việc của ứng dụng di động.

Khả năng tự học trước sự thay đổi và cập nhật liên tục nhiều mẫu mã sản phẩm trend trên thị trường

Khi ứng tuyển, vui lòng gửi kèm theo portfolio về mảng thiết kế mobile

Tại CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : lương cứng upto 15M/tháng + thưởng KPI

lương cứng upto 15M/tháng + thưởng KPI

Thưởng lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả của dự án.

Xét tăng lương 2 lần/năm

Làm việc trong môi trường hòa đồng, thân thiện.

Cung cấp các trang thiết bị cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.

Du lịch mỗi năm 2 lần, tham gia teambuilding & các event của công ty...

Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của luật lao động và của công ty

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp sinh nhật, cưới hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin