Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Thiết kế UI/UX App Mobile

Phối hợp với QA, Tester, Dev để hoàn thiện sản phẩm

Thiết kế icon, store kit để upload ứng dụng lên store

Nghiên cứu, học hỏi và áp dụng các xu hướng thiết kế mới, công nghệ mới vào công việc.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vai trò là UI/UX Designer.

Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế Figma. Có kỹ năng làm việc với Photoshop, Illustrator là lợi thế.

Có khả năng chủ động và độc lập quản lý công việc

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành app

Khao khát học hỏi, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội học tập, dám thay đổi.

Có thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc.

Tinh thần giúp đỡ, cùng nhau thúc đẩy team phát triển.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip Thì Được Hưởng Những Gì

Upto 15M/ tháng

13+ tháng lương ( trung bình 14-15)

Thưởng dự án theo KPI, thưởng theo quý/ năm.

Cung cấp bữa trưa tại văn phòng, đồ ăn nhẹ miễn phí tại công ty.

Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hoạt động teambuilding/ du lịch công ty sôi nổi (4 lần/ năm).

Môi trường minh bạch, phẳng, sẵn sàng lắng nghe và tìm cách giải quyết vấn đề

Làm việc hướng tới kết quả

Đội ngũ trẻ năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết.

Trang thiết bị hiện đại, không gian làm việc thoải mái.

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00, thứ 2 - thứ 6 và 2 thứ 7 trong tháng.

Tham gia trực tiếp \"full cycle\" quá trình tạo ra những tựa game di động được tải về và trải nghiệm bởi hàng trăm triệu người dùng.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm

