Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B4/01 Vinhomes Gardenia
- Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thiết kế UI/UX App Mobile
Phối hợp với QA, Tester, Dev để hoàn thiện sản phẩm
Thiết kế icon, store kit để upload ứng dụng lên store
Nghiên cứu, học hỏi và áp dụng các xu hướng thiết kế mới, công nghệ mới vào công việc.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vai trò là UI/UX Designer.
Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế Figma. Có kỹ năng làm việc với Photoshop, Illustrator là lợi thế.
Có khả năng chủ động và độc lập quản lý công việc
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành app
Khao khát học hỏi, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội học tập, dám thay đổi.
Có thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc.
Tinh thần giúp đỡ, cùng nhau thúc đẩy team phát triển.
Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế Figma. Có kỹ năng làm việc với Photoshop, Illustrator là lợi thế.
Có khả năng chủ động và độc lập quản lý công việc
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành app
Khao khát học hỏi, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội học tập, dám thay đổi.
Có thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc.
Tinh thần giúp đỡ, cùng nhau thúc đẩy team phát triển.
Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip Thì Được Hưởng Những Gì
Upto 15M/ tháng
13+ tháng lương ( trung bình 14-15)
Thưởng dự án theo KPI, thưởng theo quý/ năm.
Cung cấp bữa trưa tại văn phòng, đồ ăn nhẹ miễn phí tại công ty.
Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Hoạt động teambuilding/ du lịch công ty sôi nổi (4 lần/ năm).
Môi trường minh bạch, phẳng, sẵn sàng lắng nghe và tìm cách giải quyết vấn đề
Làm việc hướng tới kết quả
Đội ngũ trẻ năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết.
Trang thiết bị hiện đại, không gian làm việc thoải mái.
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00, thứ 2 - thứ 6 và 2 thứ 7 trong tháng.
Tham gia trực tiếp \"full cycle\" quá trình tạo ra những tựa game di động được tải về và trải nghiệm bởi hàng trăm triệu người dùng.
Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm
13+ tháng lương ( trung bình 14-15)
Thưởng dự án theo KPI, thưởng theo quý/ năm.
Cung cấp bữa trưa tại văn phòng, đồ ăn nhẹ miễn phí tại công ty.
Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Hoạt động teambuilding/ du lịch công ty sôi nổi (4 lần/ năm).
Môi trường minh bạch, phẳng, sẵn sàng lắng nghe và tìm cách giải quyết vấn đề
Làm việc hướng tới kết quả
Đội ngũ trẻ năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết.
Trang thiết bị hiện đại, không gian làm việc thoải mái.
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00, thứ 2 - thứ 6 và 2 thứ 7 trong tháng.
Tham gia trực tiếp \"full cycle\" quá trình tạo ra những tựa game di động được tải về và trải nghiệm bởi hàng trăm triệu người dùng.
Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI