Tuyển UI/UX Designer Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Công ty cổ phần ITS GLOBAL

UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cổng C, Tòa Dolphin Plaza số 28 Trần Bình, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các giao diện sản phẩm UI UX Android Mobile App (các app về tool); graphic cho ứng dụng ( feature, screenshot, graphic ad, content in app...)
Phân tích thị trường, hành vi người dùng để cải thiện, tối ưu chất lượng sản phẩm;
Biết triển khai vẽ sitemaps/ IA map, users flow, wireframes và tạo prototypes;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế UX UI mobile app;
Đã có ít nhất 3-4 app trở lên tự làm từ đầu đến cuối được duyệt hoặc tự làm nâng cấp thêm tính năng được release (Chưa tính những app không được code, không tính app làm trong khóa học);
Thông thạo phần mềm Figma, Adobe Illus, Adobe Photoshop...;
Nắm được kiến thức về Material Design và Humance Interface;
Làm việc theo team, quản lý phần làm việc (layout, frame) cụ thể rõ ràng.

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8.000.000 - 20.000.000, deal phù hợp với năng lực
Bảo hiểm đóng sau 02 tháng thử việc, thử việc 85% lương
Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính, ...; văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái
Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ 1 lần/ năm
Lương tháng 13 hệ số upto 3.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng theo kết quả dự án, thưởng kinh doanh
Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...
12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức được tính lại 02 ngày
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ và chia sẻ kinh nghiệm của công ty
Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe
Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tháp 1-2, Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

