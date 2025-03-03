Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa The Nine, Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thiết kế UI/UX, Icon, Screenshoot, Banner cho các ứng dụng di động trên nền tảng Android / IOS.

- Hỗ trợ review và feedback các sản phẩm trong doanh nghiệp

- Tham gia vào quá trình định hướng và phát triển sản phẩm

- Nghiên cứu, học hỏi và áp dụng các xu hướng thiết kế mới, công nghệ mới vào công việc.

- Phối hợp với team, các phòng ban khác triển khai yêu cầu và đề xuất cải thiện chất lượng outcomes

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vai trò là UI/UX Designer.

- Có kinh nghiệm làm việc trong ngành game app

- Ứng dụng tư duy giải quyết vấn đề bằng AI vào công việc.

- Có khả năng tư duy diễn hoạt graphic-motion/animation.

- Khao khát học hỏi, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội học tập, dám thay đổi.

- Có thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc.

- Tinh thần giúp đỡ, cùng nhau thúc đẩy team phát triển.

- Có khả năng vẽ tay, vẽ máy là một điểm cộng lớn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

- Thưởng các ngày nghỉ lễ , Thưởng tết: (1- 5 tháng cơ bản tùy năng lực).

- Phụ cấp ăn trưa, đi lại và nhà trọ

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và được học thêm nhiều kinh nghiệm;

- Văn hóa công ty: đọc sách, tập thể dục hàng ngày;

- Review lương 2 lần/năm;

- Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;

- Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí;

- Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng;

- Tham gia vào CLB Bóng đá của công ty hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin