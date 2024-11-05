Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH FUNCODING VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH FUNCODING VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY TNHH FUNCODING VIETNAM

UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại CÔNG TY TNHH FUNCODING VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho các sản phẩm web và di động, đảm bảo tính nhất quán và thẩm mỹ.
Tham gia đóng góp ý tưởng và phản hồi cho các thiết kế của nhóm, đồng thời tiếp nhận ý kiến đóng góp từ các thành viên khác.
Nắm bắt các xu hướng mới nhất trong UI/UX design và các công nghệ liên quan để áp dụng vào sản phẩm.
Đề xuất các cải tiến để nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả thiết kế.
Báo cáo công việc hàng ngày
Tham gia họp sprint review 2 tuần 1 lần

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành Thiết kế, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
Thành thạo các công cụ thiết kế như Figma, Adobe XD, Sketch, hoặc các công cụ tương đương.
Trình bày ý tưởng ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu bằng tiếng Anh. Nghe nói tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH FUNCODING VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép, lễ theo quy định
Đóng bảo hiểm
Lương tháng 13
Review tăng lương một năm một lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUNCODING VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FUNCODING VIETNAM

CÔNG TY TNHH FUNCODING VIETNAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Lô 19 TT Cty KD Dụng cụ chỉnh hình, Ngõ 168 Đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

