Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH FUNCODING VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại CÔNG TY TNHH FUNCODING VIETNAM
- Hà Nội: Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho các sản phẩm web và di động, đảm bảo tính nhất quán và thẩm mỹ.
Tham gia đóng góp ý tưởng và phản hồi cho các thiết kế của nhóm, đồng thời tiếp nhận ý kiến đóng góp từ các thành viên khác.
Nắm bắt các xu hướng mới nhất trong UI/UX design và các công nghệ liên quan để áp dụng vào sản phẩm.
Đề xuất các cải tiến để nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả thiết kế.
Báo cáo công việc hàng ngày
Tham gia họp sprint review 2 tuần 1 lần
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các công cụ thiết kế như Figma, Adobe XD, Sketch, hoặc các công cụ tương đương.
Trình bày ý tưởng ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu bằng tiếng Anh. Nghe nói tốt là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH FUNCODING VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm
Lương tháng 13
Review tăng lương một năm một lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUNCODING VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhập