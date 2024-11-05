Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH FUNCODING VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer

Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho các sản phẩm web và di động, đảm bảo tính nhất quán và thẩm mỹ.

Tham gia đóng góp ý tưởng và phản hồi cho các thiết kế của nhóm, đồng thời tiếp nhận ý kiến đóng góp từ các thành viên khác.

Nắm bắt các xu hướng mới nhất trong UI/UX design và các công nghệ liên quan để áp dụng vào sản phẩm.

Đề xuất các cải tiến để nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả thiết kế.

Báo cáo công việc hàng ngày

Tham gia họp sprint review 2 tuần 1 lần

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các ngành Thiết kế, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo các công cụ thiết kế như Figma, Adobe XD, Sketch, hoặc các công cụ tương đương.

Trình bày ý tưởng ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu bằng tiếng Anh. Nghe nói tốt là một lợi thế.

Quyền Lợi

Nghỉ phép, lễ theo quy định

Đóng bảo hiểm

Lương tháng 13

Review tăng lương một năm một lần

Cách Thức Ứng Tuyển

