Tuyển UI/UX Designer Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 22 Triệu

Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Mức lương
Đến 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, 5, 6 ,Toà nhà Vicem Comatce

- số 61 đường Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Đến 22 Triệu

- Phối hợp làm việc với PO, tiếp nhận và xây dựng giao diện cho các tính năng mới theo yêu cầu.
- Vẽ wireframe, tạo prototype, trình bày ý tưởng thiết kế với PO và team.
- Thực hiện nghiên cứu hành vi, thói quen người dùng, xây dựng ý tưởng và đưa ra giải pháp thiết kế tối ưu nhất cho sản phẩm.
- Tiếp nhận phản ánh, theo dõi số liệu để đưa giải pháp tối ưu và tăng tỉ lệ tương tác của người dùng trên sản phẩm.
- Truyền tải ý tưởng thiết kế với các bên liên quan trong công ty một cách chuyên nghiệp, hiệu quả (design collaboration).
- Đưa thiết kế của mình tới team phát triển sản phẩm một cách rõ ràng, dễ hiểu và có hệ thống (design specification).
- Duy trì và cập nhật các tài liệu thiết kế, style guide và component library.

Với Mức Lương Đến 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm thiết kế UI/UX.
- Có chuyên môn tốt về UX Design.
- Thành thạo các công cụ thiết kế: Figma, Sketch or Adobe XD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
- Khả năng thực hiện tốt các công việc cơ bản của product design: tạo dựng wireframe, mockup và triển khai prototype nhanh chóng.
- Kỹ năng làm việc nhóm, trong và ngoài team design.

Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thoả thuận upto 22 triệu/tháng.
- Thử việc 2 tháng nhận 100% lương .
- Khoá học Tiếng Anh online chất lượng cao, uy tín, tỷ lệ phụ huynh và học sinh hài lòng về chương trình học lên tới 95%.
- Được tặng bộ sản phẩm học Tiếng Anh online trọn đời ngay khi nhận việc tại Edupia, giá trị tương đương 7.200.000 đồng
- Đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung
- Phụ cấp, hỗ trợ chi phí công tác theo quy định của công ty.
- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.
- Lộ trình thăng tiến nhanh: có cơ hội được lên các vị trí quan trọng sau 6 tháng làm việc
Môi trưởng làm việc :
- Môi trường làm việc hấp dẫn, đề cao giá trị tập thể và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.
- Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
- Công ty số 1 tại thị trường Tiếng Anh online chất lượng cao tại Việt Nam. Các sản phẩm chủ lực gồm: Edupia, Babilala và Edupia Tutor đã có thương hiệu mạnh trên thị trường với 5 triệu người dùng, 500.000+ học viên đang theo học tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tầng 2, Comatce Tower, số 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân; Hồ Chí Minh: Tầng 2, toà nhà Mach office, số 127 Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

