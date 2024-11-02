Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 99 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển sản phẩm, phân tích/ thiết kế layout, UI/UX cho cho app và web. Tối ưu giao diện nhằm cải thiện được trải nghiệm của khách hàng. Tham gia hỗ trợ xây dựng UI Design Guidlines hoặc Design system để Dev Front-end phát triển theo YCTK. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Phát triển sản phẩm, phân tích/ thiết kế layout, UI/UX cho cho app và web.

Tối ưu giao diện nhằm cải thiện được trải nghiệm của khách hàng.

Tham gia hỗ trợ xây dựng UI Design Guidlines hoặc Design system để Dev Front-end phát triển theo YCTK.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu từ 02 năm kinh nghiệm trở lên thiết kế UX/UI cho Website/CMS/Themes, hiểu biết sâu về UI/UX. Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ: Ai, Pts, Figma, Userflow, Wireframe và các công cụ mô tả thiết kế Am hiểu về các tiêu chuẩn thiết kế giao diện người dùng Có kiến thức về HTML/CSS là một lợi thế Tiếng anh cơ bản

Tối thiểu từ 02 năm kinh nghiệm trở lên thiết kế UX/UI cho Website/CMS/Themes, hiểu biết sâu về UI/UX.

Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ: Ai, Pts, Figma, Userflow, Wireframe và các công cụ mô tả thiết kế

Am hiểu về các tiêu chuẩn thiết kế giao diện người dùng

Có kiến thức về HTML/CSS là một lợi thế

Tiếng anh cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc: 6 tháng/1 lần. Quà tặng nhân viên các dịp lễ, Tết, sinh nhật, và các ngày lễ khác. Được tư vấn về career path và có lộ trình thăng tiến, phát triển và cơ hội làm việc với tập đoàn hằng đầu về viễn thông. Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, thân thiện, được hỗ trợ tối đa trong công việc. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Đóng BHXH, BHYT theo quy định.

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc: 6 tháng/1 lần.

Quà tặng nhân viên các dịp lễ, Tết, sinh nhật, và các ngày lễ khác.

Được tư vấn về career path và có lộ trình thăng tiến, phát triển và cơ hội làm việc với tập đoàn hằng đầu về viễn thông.

Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, thân thiện, được hỗ trợ tối đa trong công việc.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Đóng BHXH, BHYT theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin