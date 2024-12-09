Tuyển UI/UX Designer Công ty TNHH Unstatic làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu

Mức lương 25 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 25 - 28 Triệu

Tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm, thiết kế UI/UX cho Website/App theo tiêu chí thân thiện với người dùng.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan (Technology, Marketing,...) để lựa chọn phương án thiết kế UI/UX.

Trao đổi ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và logic.

Xây dựng các bộ UI/UX Design Guidelines để trợ giúp đội ngũ phát triển đúng yêu cầu về thiết kế.

Thường xuyên cập nhật công nghệ, tiêu chuẩn và các xu hướng thiết kế giao diện mới.

Với Mức Lương 25 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm thiết kế UI/UX cho website/app.

Thành thạo các công cụ về thiết kế giao diện (Sketch, Photoshop, Xd, Illustrator, Figma).

Am hiểu về các tiêu chuẩn thiết kế giao diện người dùng, gu thẩm mỹ tốt.

Có kiến thức về HTML/CSS là một lợi thế.

Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, giải quyết vấn đề tốt.

Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm là một lợi thế.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty TNHH Unstatic Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương NET hấp dẫn: Up to 28.000.000đ/ tháng

Hỗ trợ ăn trưa 500.000 VND/tháng.

Miễn phí gửi xe, snacks & drinks tại văn phòng.

Lương tháng 13, thưởng lễ tết, thâm niên.

Review lương 2 lần/năm.

Thời gian làm việc: 8h-17h30 hoặc 8h30-18h (nghỉ trưa 12h-13h30) từ thứ 2 đến thứ 6.

Các chế độ khác theo đúng Luật lao động hiện hành.

Môi trường product trẻ trung năng động, sáng tạo cao.

Sản phẩm xây dựng ra cho khách hàng quốc tế 100%.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Unstatic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin