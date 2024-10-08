Tuyển UI/UX Designer Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Tổng hợp và phân tích yêu cầu từ bộ phận order Nghiên cứu hành vi, thói quen của người dùng, luồng trải nghiệm sản phẩm để tạo ra trải nghiệm tối ưu nhất. Tham gia vào quá trình xây dựng User Flow, Flowchart, Sitemap, và kỹ thuật khác Tham gia nghiên cứu, phát triển, thiết kế UI/UX cho Website và Mobile Web của sản phẩm theo yêu cầu, dựa vào User flow, Process flow, Sitemap và Concept chung, đảm bảo dễ sử dụng và hiệu quả, các thiết kế có tính tương thích và tối ưu cho các thiết bị và nền tảng khác nhau Tạo wireframes, prototypes, và mockups để truyền đạt ý tưởng thiết kế hiệu quả. Thiết kế các sản phẩm truyền thông khác theo yêu cầu (hình ảnh truyền thông cho các campaign online, offline, ấn vật phẩm sự kiện,....) Xây dựng và duy trì thư viện design system, style guide, UI components sử dụng trong sản phẩm Nghiên cứu, cập nhật xu hướng thiết kế mới để giúp nâng cao chất lượng thiết kế sản phẩm Các công việc khác theo sự phân công của quản, báo cáo theo tháng, quý, năm và báo cáo theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Tổng hợp và phân tích yêu cầu từ bộ phận order
Nghiên cứu hành vi, thói quen của người dùng, luồng trải nghiệm sản phẩm để tạo ra trải nghiệm tối ưu nhất.
Tham gia vào quá trình xây dựng User Flow, Flowchart, Sitemap, và kỹ thuật khác
Tham gia nghiên cứu, phát triển, thiết kế UI/UX cho Website và Mobile Web của sản phẩm theo yêu cầu, dựa vào User flow, Process flow, Sitemap và Concept chung, đảm bảo dễ sử dụng và hiệu quả, các thiết kế có tính tương thích và tối ưu cho các thiết bị và nền tảng khác nhau
Tạo wireframes, prototypes, và mockups để truyền đạt ý tưởng thiết kế hiệu quả.
Thiết kế các sản phẩm truyền thông khác theo yêu cầu (hình ảnh truyền thông cho các campaign online, offline, ấn vật phẩm sự kiện,....)
Xây dựng và duy trì thư viện design system, style guide, UI components sử dụng trong sản phẩm
Nghiên cứu, cập nhật xu hướng thiết kế mới để giúp nâng cao chất lượng thiết kế sản phẩm
Các công việc khác theo sự phân công của quản, báo cáo theo tháng, quý, năm và báo cáo theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Truyền thông, hoặc các lĩnh vực liên quan.
Trình độ:
Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế UI/UX.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng:
Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, Figma. Nắm vững các nguyên tắc UX (user experience) và quy trình thiết kế UX. Khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và làm việc độc lập. Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.
Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, Figma.
Nắm vững các nguyên tắc UX (user experience) và quy trình thiết kế UX.
Khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và làm việc độc lập.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống quản lý nội dung (CMS). Có kiến thức về HTML, CSS và JavaScript. Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ Prototype
Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống quản lý nội dung (CMS).
Có kiến thức về HTML, CSS và JavaScript.
Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ Prototype

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình công việc rõ ràng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực + Phụ cấp Review lương định kỳ Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Lộ trình công việc rõ ràng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp
Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực + Phụ cấp
Review lương định kỳ
Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở Tầng 6, Tòa Ladeco, 266 Đội Cấn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

