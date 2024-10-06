Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần Ứng dụng Phần mềm Mobio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 27 Triệu

Công ty Cổ phần Ứng dụng Phần mềm Mobio Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Phần mềm Mobio Việt Nam

Mức lương
18 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 17, HL Tower, 82 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy. TP.Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 18 - 27 Triệu

UX
1. Phối hợp cùng các bộ phận khác (PO, BA, Dev) để trao đổi và làm rõ luồng nghiệp vụ (15 - 25%)
Trao đổi cùng PO để nắm được định hướng phát triển sản phẩm. Trao đổi với BA ngay từ giai đoạn bắt đầu nghiên cứu để xác định rõ nhu cầu của Business và User. Phối hợp cùng BA & Dev Team để chốt Userflows. Xây dựng mireframes.
Trao đổi cùng PO để nắm được định hướng phát triển sản phẩm.
Trao đổi với BA ngay từ giai đoạn bắt đầu nghiên cứu để xác định rõ nhu cầu của Business và User.
Phối hợp cùng BA & Dev Team để chốt Userflows.
Xây dựng mireframes.
2. UX Research (xuyên suốt quá trình thiết kế) (5 - 10%)
User Research: - Phối hợp với PM, CS để tiếp nhận ý kiến, phản hồi từ phía khách hàng để cải thiện UX. - Thực hiện các buổi quan sát, phỏng vấn, khảo sát User, nhằm mục tiêu thấu hiểu nhu cầu và vấn đề của User trong quá trình sử dụng sản phẩm. - Thực hiện A/B Testing để thử nghiệm và đánh giá. Competitor Analysis: Nghiên cứu và phân tích các sản phẩm khác cùng lĩnh vực trên thị trường.
User Research: - Phối hợp với PM, CS để tiếp nhận ý kiến, phản hồi từ phía khách hàng để cải thiện UX. - Thực hiện các buổi quan sát, phỏng vấn, khảo sát User, nhằm mục tiêu thấu hiểu nhu cầu và vấn đề của User trong quá trình sử dụng sản phẩm. - Thực hiện A/B Testing để thử nghiệm và đánh giá.
Competitor Analysis: Nghiên cứu và phân tích các sản phẩm khác cùng lĩnh vực trên thị trường.
UI
1. Thiết kế UX/UI cho Website (Tập trung vào mảng website quản trị), Mobile (iOS & Android) (40 - 55%)
Thiết kế Hi-Fi Design. Prototype (nếu có yêu cầu).
Thiết kế Hi-Fi Design.
Prototype (nếu có yêu cầu).
2. Xây dựng & cập nhật Design Systems để sản phẩm được phát triển đúng với yêu cầu về thiết kế (0 - 5%)
Quy định Layout, Color, Typography, Visual Design cho các sản phẩm. Xây dựng Library Components. Trao đổi với Front-end Team để đánh giá mức độ khả thi của các UI Components.
Quy định Layout, Color, Typography, Visual Design cho các sản phẩm.
Xây dựng Library Components.
Trao đổi với Front-end Team để đánh giá mức độ khả thi của các UI Components.
3. Phối hợp cùng các bộ phận khác (BA, Dev, Tester) để triển khai quá trình phát triển sản phẩm (5%)
Bàn giao bản thiết kế cho team phát triển (BA, Dev, Tester). Khi có vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển (bao gồm dev, test, hoặc những thay đổi phát sinh từ ừ phía dự án), cần phối hợp với Team để đưa ra phương án xử ử lý kịp thời.
Bàn giao bản thiết kế cho team phát triển (BA, Dev, Tester).
Khi có vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển (bao gồm dev, test, hoặc những thay đổi phát sinh từ ừ phía dự án), cần phối hợp với Team để đưa ra phương án xử ử lý kịp thời.
4. Test (5%)
Rà soát & test lại giao diện sau khi được đẩy lên máy test hoặc go live. Đảm bảo sản phẩm được phát triển đúng với yêu cầu về thiết kế. Đề xuất phương án cải thiện thiết kế (nếu có).
Rà soát & test lại giao diện sau khi được đẩy lên máy test hoặc go live.
Đảm bảo sản phẩm được phát triển đúng với yêu cầu về thiết kế.
Đề xuất phương án cải thiện thiết kế (nếu có).
Công việc nội bộ của Team
Công việc chung (10%) - Báo cáo công việc. - Trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để cải thiện output design trong quá trình thiết kế và trước khi bàn giao cho các Team khác. Đào tạo và hướng dẫn (5 - 10%) - Phát triển quy trình, đào tạo, đóng góp vào việc nâng cao năng lực và phát triển Team.
Công việc chung (10%) - Báo cáo công việc. - Trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để cải thiện output design trong quá trình thiết kế và trước khi bàn giao cho các Team khác.
Đào tạo và hướng dẫn (5 - 10%) - Phát triển quy trình, đào tạo, đóng góp vào việc nâng cao năng lực và phát triển Team.
Truyền thông - Hỗ trợ bộ phận HR & Marketing thiết kế các ấn phẩm truyền thông. (5%)
Truyền thông

Với Mức Lương 18 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bạn có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí UX/UI Designer. Bạn sử dụng thành thạo các phần mềm: Figma/ Sketch. Bạn đã từng tham gia xây dựng Design Systems hoặc có kiến thức tốt về Layout, Typography, Color. Bạn có tư duy logic, khả­ năng hệ thống hoá. Bạn là người cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, giao tiếp tốt, tư duy tích cực, không ngại thay đổi/chỉnh sửa. Bạn có kh­ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Nếu bạn am hiểu các lĩnh vực: Banking, CRM, Loyalty thì đây sẽ là một lợi thế. Tuyệt vời hơn nữa nếu bạn đã từng tham gia các projects phát triển sản phẩm liên quan đến Marketing, Sales. Nếu bạn có kinh nghiệm brainstorm và phân tích nghiệp vụ cùng PO/BA; hoặc tham gia các projects dưới vai trò tương đương BA; kinh nghiệm và kỹ năng của bạn là điều mà MOBIO hết sức trân trọng.
Bạn có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí UX/UI Designer.
Bạn sử dụng thành thạo các phần mềm: Figma/ Sketch.
Bạn đã từng tham gia xây dựng Design Systems hoặc có kiến thức tốt về Layout, Typography, Color.
Bạn có tư duy logic, khả­ năng hệ thống hoá.
Bạn là người cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, giao tiếp tốt, tư duy tích cực, không ngại thay đổi/chỉnh sửa.
Bạn có kh­ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Nếu bạn am hiểu các lĩnh vực: Banking, CRM, Loyalty thì đây sẽ là một lợi thế.
Tuyệt vời hơn nữa nếu bạn đã từng tham gia các projects phát triển sản phẩm liên quan đến Marketing, Sales.
Nếu bạn có kinh nghiệm brainstorm và phân tích nghiệp vụ cùng PO/BA; hoặc tham gia các projects dưới vai trò tương đương BA; kinh nghiệm và kỹ năng của bạn là điều mà MOBIO hết sức trân trọng.

Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Phần mềm Mobio Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập
Mức lương: 18 - 27M Thử việc 100% lương chính thức; Package 13 tháng lương cố định/năm (lương tháng 13 tính theo thời gian làm việc thực tế trong năm); Lộ trình đánh giá năng lực và điều chỉnh thu nhập 1 lần/năm.
Mức lương: 18 - 27M
Thử việc 100% lương chính thức;
Package 13 tháng lương cố định/năm (lương tháng 13 tính theo thời gian làm việc thực tế trong năm);
Lộ trình đánh giá năng lực và điều chỉnh thu nhập 1 lần/năm.
Phúc lợi:
Chế độ thai sản đặc biệt: 20 triệu/1 Nhân viên nữ sinh con. Chế độ chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm sức khỏe hàng năm cho Nhân viên và người thân; khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm. 12 ngày phép/năm, nhân viên làm việc từ năm thứ 5 trở lên mỗi năm được tăng thêm 01 ngày phép. Mỗi nhân viên sẽ được nghỉ hưởng nguyên lương 0,5 ngày vào ngày sinh nhật của mình. Chính sách CLB thể thao: Công ty hỗ trợ về chi phí hoạt động và thời gian sinh hoạt CLB. Quỹ hoạt động giao lưu, gắn kết Team hàng quý. Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, quà mừng con CBNV chào đời.
Chế độ thai sản đặc biệt: 20 triệu/1 Nhân viên nữ sinh con.
Chế độ chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm sức khỏe hàng năm cho Nhân viên và người thân; khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
12 ngày phép/năm, nhân viên làm việc từ năm thứ 5 trở lên mỗi năm được tăng thêm 01 ngày phép.
Mỗi nhân viên sẽ được nghỉ hưởng nguyên lương 0,5 ngày vào ngày sinh nhật của mình.
Chính sách CLB thể thao: Công ty hỗ trợ về chi phí hoạt động và thời gian sinh hoạt CLB.
Quỹ hoạt động giao lưu, gắn kết Team hàng quý.
Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, quà mừng con CBNV chào đời.
Chính sách phát triển năng lực:
Chính sách đào tạo dựa trên khung năng lực, phù hợp lộ trình phát triển của mỗi cá nhân khi làm việc tại Mobio. Với Mobio, đào tạo được coi là một chính sách dành cho các thành viên khi làm việc tại Công ty. Vì vậy, khi tham gia các khóa đào tạo theo lộ trình đào tạo, bạn sẽ không cần ký cam kết đào tạo với Công ty và được tự lưu giữ bằng cấp, chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa đào tạo. Mỗi nhân viên chính thức sẽ được Công ty cấp một tài khoản E-learning để thực hiện lộ trình đào tạo của mình. Ngoài ra, nhân viên có thể tham gia khóa học bất kỳ trong hơn 500 khóa học trên nền tảng học tập E-learning này.
Chính sách đào tạo dựa trên khung năng lực, phù hợp lộ trình phát triển của mỗi cá nhân khi làm việc tại Mobio.
Với Mobio, đào tạo được coi là một chính sách dành cho các thành viên khi làm việc tại Công ty. Vì vậy, khi tham gia các khóa đào tạo theo lộ trình đào tạo, bạn sẽ không cần ký cam kết đào tạo với Công ty và được tự lưu giữ bằng cấp, chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa đào tạo.
Mỗi nhân viên chính thức sẽ được Công ty cấp một tài khoản E-learning để thực hiện lộ trình đào tạo của mình. Ngoài ra, nhân viên có thể tham gia khóa học bất kỳ trong hơn 500 khóa học trên nền tảng học tập E-learning này.
Môi trường làm việc
Môi trường làm việc tại Mobio là môi trường trẻ, tương trợ và cởi mở. "Tôn trọng" - "Trách nhiệm" - "Cầu tiến" là nét đặc trưng trong văn hoá doanh nghiệp tại Mobio. Khi làm việc ở Công ty, mọi ý kiến đóng góp và xây dựng của các thành viên luôn được lắng nghe và tôn trọng. Với không gian làm việc mở và thoải mái, mỗi cá nhân khi làm việc tại Công ty đều có không gian riêng để phát triển và thể hiện bản thân. Bên cạnh đó, Mobio cũng rất quan tâm đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của nhân viên thông qua những chính sách và hoạt động tăng cường gắn kết nội bộ, rèn luyện sức khỏe, thời gian dành cho bản thân và gia đình vào dịp đặc biệt của bản thân...
Môi trường làm việc tại Mobio là môi trường trẻ, tương trợ và cởi mở. "Tôn trọng" - "Trách nhiệm" - "Cầu tiến" là nét đặc trưng trong văn hoá doanh nghiệp tại Mobio. Khi làm việc ở Công ty, mọi ý kiến đóng góp và xây dựng của các thành viên luôn được lắng nghe và tôn trọng.
Với không gian làm việc mở và thoải mái, mỗi cá nhân khi làm việc tại Công ty đều có không gian riêng để phát triển và thể hiện bản thân.
Bên cạnh đó, Mobio cũng rất quan tâm đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của nhân viên thông qua những chính sách và hoạt động tăng cường gắn kết nội bộ, rèn luyện sức khỏe, thời gian dành cho bản thân và gia đình vào dịp đặc biệt của bản thân...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Phần mềm Mobio Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6/82 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Việt Nam

