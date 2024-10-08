Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

Mức lương Đến 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 tòa Peak View, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer

- Chịu trách nhiệm thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho App Mobile

- Phối hợp với các bộ phận trong team product (PM/PO, Dev, QA) phân tích, đánh giá thị trường, insight người dùng nhằm tối ưu chất lượng giao diện và nâng cao trải nghiệm

- Review, đánh giá và đưa ra các giải pháp tối ưu thiết kế sản phẩm theo mục tiêu và chiến lược của team

- Xây dựng và tối ưu quy trình thiết kế nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và logic thông qua xây dựng Information Architecture, userflow, wireframe, design system.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

- Từ 3 năm kinh nghiệm thiế kế UIUX.

- CÓ THẾ MẠNH VỀ UI và từ 2 năm kinh nghiệm với UIUX Mobile App.

- Có tư duy về mỹ thuật tốt, thích khám phá nghiên cứu những kỹ thuật mới.

- Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng tốt, khả năng phân tích các mẫu thiết kế thành công và rút ra được kinh nghiệm.

- Khả năng tự học trước sự thay đổi và cập nhật liên tục nhiều mẫu mã sản phẩm trend trên thị trường.

- Có trách nhiệm với công việc, tuân thủ deadline, có tinh thần học hỏi biết tiếp thu ý kiến.

- Cởi mở và sẵn sàng học hỏi.

- Ưu tiên các bạn có khả năng Tiếng Anh tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương upto $1500, review lương 2 lần trong năm;

- Thưởng HẤP DẪN: Thưởng hiệu quả kinh doanh theo 2 quý/ lần + Thưởng tháng lương thứ 13 + Thưởng Lễ

- Được đào tạo và tham gia quá trình xây dưng App đa dạng thể loại hướng tới CHẤT LƯỢNG & GHI DẤU ẤN – cơ hội phát triển và thăng tiến rộng mở theo hướng chuyên gia hoặc quản lý.

- Được trải nghiệm văn hóa làm việc năng động, tập trung đào tạo và phát triển con người

- Không gian làm việc chill chill hướng về hồ Hoàng Cầu và tàu điện trên cao, dành riêng cho iKamer, giúp truyền cảm hứng để thỏa sức sáng tạo

- Con người là số 1 - bạn sẽ được quan tâm từ thiết bị làm việc, bữa ăn xế chiều, tới chỗ ngủ, từ tủ đầy đồ ăn vặt tới bàn bia, bi-lắc, PS4 xả não, thư viện cho những tâm hồn yêu thích đọc sách...

- Các chế độ đãi ngộ khác như Trợ cấp ăn trưa 1 triệu đồng/tháng, Gói khám sức khỏe cao cấp, teambuilding thường xuyên, du lịch dài ngày...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL

