Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế website, mobile app cho các sản phẩm của công ty: Phần mềm quả trị doanh nghiệp

Phối hợp cùng các team liên quan nghiên cứu, phân tích, nâng cao trả nghiệm người dùng

Tham gia xây dựng quy chuẩn, quy trình thiết kế cho các sản phẩm: Design System, Design Process, ...

Tham gia các hoạt động nghiên cứu về trải nghiệm người dùng, nghiên cứu xu hướng thiết kế, kiến thức,...

Các công việc thiết kế khác do trưởng phòng yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo phần mềm: Figma, Adobe Suite,...

Có kinh nghiệm ít nhất từ 1 năm thiết kế UI/UX

Đã làm các dự án thực tế, có demo sản phẩm, gửi demo sản phẩm thiết kế web đã làm khi ứng tuyển.

Có khả năng phân tích, xử lý vấn đề tốt

Có khả năng kết nối, chủ động trong việc phối hợp và triển khai công việc

Sáng tạo, có kiến thức tốt về mỹ thuật, khả năng trình bày ý tưởng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 - 15 Triệu/tháng+ phụ cấp

Chế độ lương thưởng hấp dẫn với lương tháng 13, thưởng tết

Đánh giá hiệu suất hàng năm

Cơ hội thăng tiến và thu nhập phù hợp tùy vào chuyên môn hoặc khả năng quản lý.

Được học hỏi: SDS tạo điều kiện cho mọi người rèn luyện ở mọi lúc mọi nơi, đồng hành và thúc đẩy phát triển cá nhân từ đồng nghiệp và quản lý giàu kinh nghiệm

Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, cởi mở với chính sách đãi ngộ tốt

Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Tham gia chương trình hàng tháng, các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ phép theo luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.