Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thiết kế website, mobile app cho các sản phẩm của công ty: Phần mềm quả trị doanh nghiệp
Phối hợp cùng các team liên quan nghiên cứu, phân tích, nâng cao trả nghiệm người dùng
Tham gia xây dựng quy chuẩn, quy trình thiết kế cho các sản phẩm: Design System, Design Process, ...
Tham gia các hoạt động nghiên cứu về trải nghiệm người dùng, nghiên cứu xu hướng thiết kế, kiến thức,...
Các công việc thiết kế khác do trưởng phòng yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo phần mềm: Figma, Adobe Suite,...
Có kinh nghiệm ít nhất từ 1 năm thiết kế UI/UX
Đã làm các dự án thực tế, có demo sản phẩm, gửi demo sản phẩm thiết kế web đã làm khi ứng tuyển.
Có khả năng phân tích, xử lý vấn đề tốt
Có khả năng kết nối, chủ động trong việc phối hợp và triển khai công việc
Sáng tạo, có kiến thức tốt về mỹ thuật, khả năng trình bày ý tưởng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10 - 15 Triệu/tháng+ phụ cấp
Chế độ lương thưởng hấp dẫn với lương tháng 13, thưởng tết
Đánh giá hiệu suất hàng năm
Cơ hội thăng tiến và thu nhập phù hợp tùy vào chuyên môn hoặc khả năng quản lý.
Được học hỏi: SDS tạo điều kiện cho mọi người rèn luyện ở mọi lúc mọi nơi, đồng hành và thúc đẩy phát triển cá nhân từ đồng nghiệp và quản lý giàu kinh nghiệm
Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, cởi mở với chính sách đãi ngộ tốt
Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
Tham gia chương trình hàng tháng, các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ phép theo luật hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
