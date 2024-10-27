Tuyển Video Editor Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N01T3 khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phụ trách sản xuất sản phẩm truyền thông cho các kênh online: Youtube, Facebook, Tiktok, livestream v.v..

- Phối hợp với các bộ phận liên quan lên kế hoạch, nội dung ý tưởng video.

- Quay và dựng hậu kỳ video.

- Chụp ảnh sản phẩm, sự kiện v.v..

- Xây dựng kho lưu trữ video, hình ảnh các nội dung liên quan tới hoạt động của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Sử dụng tốt các thiết bị quay phim, chụp ảnh và phần mềm Adobe Premiere Pro/After Effect/Capcut... phục vụ cho kênh tiktok.

- Có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc được giao (nghiêm túc, trung thực) và khả năng làm việc nhóm.

- Có kỹ năng quản lý thời gian, trách nhiệm với công việc.

- Muốn làm việc trong môi trường năng động động, cơ hội thăng tiến cao, chế độ hấp dẫn.

- Yêu cầu khi ứng tuyển : Gửi CV kèm theo portfolio đã từng làm

Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 - 15 triệu (Tùy khả năng và kinh nghiệm) + Thưởng KPI

- Được làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo, đội ngũ team đông người và chuyên nghiệp.

- Được đào tạo kiến thức về các sản phẩm và kiến thức chuyên môn.

- Có nhiều cơ hội thăng tiến và được thể hiện năng lực .

- Được tham gia BHXH & Y tế theo quy định của Nhà nước.

- Phúc lợi về chế độ nghỉ mát; ốm đau theo quy định của công ty.

- Thời gian làm việc: 8h-17h30, từ T2 – sáng T7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin