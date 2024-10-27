Tuyển Video Editor Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: N01T3 khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Phụ trách sản xuất sản phẩm truyền thông cho các kênh online: Youtube, Facebook, Tiktok, livestream v.v..
- Phối hợp với các bộ phận liên quan lên kế hoạch, nội dung ý tưởng video.
- Quay và dựng hậu kỳ video.
- Chụp ảnh sản phẩm, sự kiện v.v..
- Xây dựng kho lưu trữ video, hình ảnh các nội dung liên quan tới hoạt động của công ty.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Sử dụng tốt các thiết bị quay phim, chụp ảnh và phần mềm Adobe Premiere Pro/After Effect/Capcut... phục vụ cho kênh tiktok.
- Có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc được giao (nghiêm túc, trung thực) và khả năng làm việc nhóm.
- Có kỹ năng quản lý thời gian, trách nhiệm với công việc.
- Muốn làm việc trong môi trường năng động động, cơ hội thăng tiến cao, chế độ hấp dẫn.
- Yêu cầu khi ứng tuyển : Gửi CV kèm theo portfolio đã từng làm
Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 10 - 15 triệu (Tùy khả năng và kinh nghiệm) + Thưởng KPI
- Được làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo, đội ngũ team đông người và chuyên nghiệp.
- Được đào tạo kiến thức về các sản phẩm và kiến thức chuyên môn.
- Có nhiều cơ hội thăng tiến và được thể hiện năng lực .
- Được tham gia BHXH & Y tế theo quy định của Nhà nước.
- Phúc lợi về chế độ nghỉ mát; ốm đau theo quy định của công ty.
- Thời gian làm việc: 8h-17h30, từ T2 – sáng T7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
