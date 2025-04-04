Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Video Editor

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng L2, Tòa Mỹ Sơn Tower, 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Chỉnh sửa và biên tập video theo yêu cầu, đảm bảo phù hợp với phong cách và xu hướng TikTok.
Cắt ghép, thêm hiệu ứng, filter, âm thanh, phụ đề để tăng sự hấp dẫn cho video.
Phối hợp với team nội dung để sản xuất video theo kế hoạch marketing và chiến dịch quảng bá.
Tối ưu hóa video để đạt hiệu quả cao trên nền tảng TikTok (độ dài, tỷ lệ khung hình, âm thanh, hashtag,...).
Cập nhật các xu hướng TikTok mới nhất để áp dụng vào sản phẩm.
Có khả năng sáng tạo và đề xuất các ý tưởng nội dung mới lạ, độc đáo.
Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng - 1 năm làm việc trong lĩnh vực video editing, đặc biệt là nền tảng TikTok hoặc Reels (Facebook, Instagram).
Kỹ năng chỉnh sửa video: Thành thạo các công cụ như CapCut, Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro hoặc các phần mềm chỉnh sửa tương tự.
Sáng tạo & bắt trend: Nắm bắt nhanh các xu hướng, thử thách (challenge) trên TikTok và biết cách triển khai vào video.
Hiểu về thuật toán TikTok: Biết cách tối ưu nội dung để tăng reach, tương tác và lượt xem.
Có tư duy thị giác tốt: Hiểu về màu sắc, bố cục, hiệu ứng để sản phẩm hấp dẫn hơn.
Làm việc nhóm tốt: Phối hợp với đội ngũ sáng tạo nội dung, marketer để sản xuất video theo yêu cầu.
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9.000.000 VNĐ + thưởng sản phẩm. Thu nhập 10.000.000 - 11.000.000 VNĐ
9.000.000 VNĐ + thưởng sản phẩm. Thu nhập 10.000.000 - 11.000.000 VNĐ
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí chuyên viên, Leader;
Được đào tạo 1-1 khi bắt tay vào làm việc;
Xét tăng lương sau thời gian thử việc và định kỳ 1 lần/năm;
Được thưởng lương tháng 13; thưởng nhân viên xuất sắc;
Được hưởng các phúc lợi về thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, thai sản;
Được đi du lịch cùng công ty tối thiểu 1 lần/năm;
Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo quản lý nguồn, cử đi học các khóa học liên quan tới nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo chất lượng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Mỹ Sơn, 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

