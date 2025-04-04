Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Tham gia xây dựng ý tưởng video cùng team truyền thông;

Tham gia sản xuất nguyên liệu truyền thông, bao gồm QUAY & DỰNG các video review sản phẩm, phỏng vấn, sự kiện, quảng cáo TVC, phim ngắn,..;

Hỗ trợ thiết kế cơ bản để phục vụ cho thành phẩm (video);

Các công việc liên quan khác phù hợp với chuyên môn theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Adobe Premiere, biết Photoshop (chỉnh sửa ảnh, cắt ghép cơ bản), biết sửa temp After Effect;

Biết sử dụng thành thạo các kĩ năng phần mềm làm Motion Animation cho các ấn phẩm truyền thông;

Biết quay và setup ánh sáng review, phỏng vấn, hiểu biết về các thiết bị quay phim ( sony, blackmagic, thiết bị thu âm,...);

Có tinh thần học hỏi cái mới để phục vụ công việc;

Cẩn thận, chỉn chu và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: (13.000.000 - 15.000.000 VNĐ) + phụ cấp;

Cung cấp đầy đủ thiết bị quay dựng, không gian studio;

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela;

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;

Xét tăng lương và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự;

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty;

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

