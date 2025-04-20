Tuyển Video Editor Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Tuyển Video Editor Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm chính cho việc hậu kì, edit để hoàn thiện các video ngắn dạng Annimation cho kênh Youtube của BingGo Leaders
Tham gia vào quá trình tiền kì: như đóng góp ý tưởng, feedback StoryBoard, tham gia buổi quay với vai trò quay phim & các công việc khác để hoàn thành buổi quay
Tìm kiếm, chọn lọc và thiết kế âm thanh, tiếng động, âm nhạc... bắt kịp trend, xu hướng
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng, phụ đề,... để hoàn thiện video
Phối hợp với các khâu trong quy trình sản xuất để hoàn thiện sản phẩm
Đóng góp, xây dựng chuyên môn vào trong quá trình sản xuất nội dung
Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo sự phân công của quản lý
Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.
Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về animation, kịch bản, dựng phim, story board
Có kiến thức về thiết kế, màu sắc, phong cách thiết kế hiện đại
Thành thạo Adobe Premiere, ưu tiên ứng viên thành thạo: Capcut và Photoshop
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.
Nhanh nhẹn, chủ động.
Làm việc chi tiết.

Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của công ty
Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế của công ty
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster
Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo
Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders
Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100tr (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường Doanh Nhân HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, 6. Tòa nhà số 201 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

