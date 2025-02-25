Tuyển Video Editor Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 Đường 3, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

● Phối hợp với content marketing để lên kế hoạch và kịch bản video cho từng chiến dịch và nền tảng đảm bảo nhất quán cho thương hiệu (ngành thực phẩm chức năng.)

● Quản lý sắp xếp việc quay source và KOC mẫu làm tư liệu để biên tập chỉnh sửa.

● Biên tập và chỉnh sửa video cho các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram, Youtube và video chạy quảng cáo (Ads) để đảm bảo hiệu quả và hạn chế việc vi phạm các chính sách.

● Hỗ trợ các công việc thiết kế liên quan (nếu có) về truyền thông social, ấn phẩm, website, miniapp.. khi có phát sinh hoặc yêu cầu từ quản lý.

● Nghiên cứu, cập nhật xu hướng biên tập video và thiết kế, kiến thức về khách hàng và quảng cáo để áp dụng vào công việc.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Đại học liên quan đến các chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc những ngành nghề liên quan

● Có kinh nghiệm 1 năm về quay dựng video, biết hoặc thành thạo các công cụ thiết kế là một lợi thế.

● Thành thạo các phần mềm biên tập video như Adobe Premiere, After Effects, Final Cut Pro hoặc các phần mềm tương tự.

● Biết sử dụng các công cụ thiết kế hình ảnh như Adobe Photoshop, Illustrator hoặc Canva để hỗ trợ tạo hình ảnh và ấn phẩm truyền thông.

● Có kỹ năng tốt về quay dựng, cắt ghép, tạo hiệu ứng, âm thanh và màu sắc cho video.

● Có kiến thức cơ bản về quảng cáo (Ads) và thương hiệu (Branding) trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, Youtube).

● Kỹ năng quản lý thời gian tốt, teamwork, có khả năng hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương cứng 9 - 15 Triệu (tùy năng lực) + (Thưởng năng suất nếu có)

● Thưởng tháng 13

● BHXH theo quy định nhà nước

● Teambuilding hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty

