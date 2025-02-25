Tuyển Video Editor Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Video Editor Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty

Video Editor

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43 Đường 3, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

● Phối hợp với content marketing để lên kế hoạch và kịch bản video cho từng chiến dịch và nền tảng đảm bảo nhất quán cho thương hiệu (ngành thực phẩm chức năng.)
● Quản lý sắp xếp việc quay source và KOC mẫu làm tư liệu để biên tập chỉnh sửa.
● Biên tập và chỉnh sửa video cho các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram, Youtube và video chạy quảng cáo (Ads) để đảm bảo hiệu quả và hạn chế việc vi phạm các chính sách.
● Hỗ trợ các công việc thiết kế liên quan (nếu có) về truyền thông social, ấn phẩm, website, miniapp.. khi có phát sinh hoặc yêu cầu từ quản lý.
● Nghiên cứu, cập nhật xu hướng biên tập video và thiết kế, kiến thức về khách hàng và quảng cáo để áp dụng vào công việc.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Đại học liên quan đến các chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc những ngành nghề liên quan
● Có kinh nghiệm 1 năm về quay dựng video, biết hoặc thành thạo các công cụ thiết kế là một lợi thế.
● Thành thạo các phần mềm biên tập video như Adobe Premiere, After Effects, Final Cut Pro hoặc các phần mềm tương tự.
● Biết sử dụng các công cụ thiết kế hình ảnh như Adobe Photoshop, Illustrator hoặc Canva để hỗ trợ tạo hình ảnh và ấn phẩm truyền thông.
● Có kỹ năng tốt về quay dựng, cắt ghép, tạo hiệu ứng, âm thanh và màu sắc cho video.
● Có kiến thức cơ bản về quảng cáo (Ads) và thương hiệu (Branding) trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, Youtube).
● Kỹ năng quản lý thời gian tốt, teamwork, có khả năng hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương cứng 9 - 15 Triệu (tùy năng lực) + (Thưởng năng suất nếu có)
● Thưởng tháng 13
● BHXH theo quy định nhà nước
● Teambuilding hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 43 Đường 3 KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-video-editor-thu-nhap-9-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job320887
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crossian
Tuyển Video Editor Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 2 USD
Crossian
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 900 - 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Tuyển Video Editor Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crossian
Tuyển Video Editor Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 2 USD
Crossian
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 900 - 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Tuyển Video Editor Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor HỘ KINH DOANH MỊN MÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu HỘ KINH DOANH MỊN MÀNG VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH MOKSA
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VUA THỢ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VUA THỢ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH SUNVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SUNVIET
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM SERENITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM SERENITY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sengroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sengroup
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH COO BUILDER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH COO BUILDER
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FISH
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AI XTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AI XTECH
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Quốc tế Cobi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Cobi
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Video Editor CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm