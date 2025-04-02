Tuyển Video Editor Công ty cổ phần kỹ thuật số Yêu Âm Nhạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 232/17 Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Dựng video tin tức dạng Bản tin Giải Trí tổng hợp có thời lượng từ 3-4 phút.

Bản tin Giải Trí tổng hợp

Xử lý kỹ xảo: cắt ghép và tạo hiệu ứng, kỹ xảo về âm thanh và hình ảnh cho video

Phối hợp với Script Writer để tạo ra Video hoàn chỉnh

Đảm bảo hoàn thành công việc theo tiến độ dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần kỹ thuật số Yêu Âm Nhạc Thì Được Hưởng Những Gì

Được training kĩ về tư duy dựng video

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Teambuilding, pantry cùng với công ty.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Cơ hội xây dựng, phát triển hình ảnh bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật số Yêu Âm Nhạc

