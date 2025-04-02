Tuyển Video Editor Công ty cổ phần kỹ thuật số Yêu Âm Nhạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty cổ phần kỹ thuật số Yêu Âm Nhạc
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 232/17 Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
Dựng video tin tức dạng Bản tin Giải Trí tổng hợp có thời lượng từ 3-4 phút.
Bản tin Giải Trí tổng hợp
Xử lý kỹ xảo: cắt ghép và tạo hiệu ứng, kỹ xảo về âm thanh và hình ảnh cho video
Phối hợp với Script Writer để tạo ra Video hoàn chỉnh
Đảm bảo hoàn thành công việc theo tiến độ dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần kỹ thuật số Yêu Âm Nhạc Thì Được Hưởng Những Gì
Được training kĩ về tư duy dựng video
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
Teambuilding, pantry cùng với công ty.
Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn.
Cơ hội xây dựng, phát triển hình ảnh bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật số Yêu Âm Nhạc
