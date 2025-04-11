Tuyển Video Editor BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED
- Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Sáng tạo nội dung về content quảng cáo, content video cho kênh TikTok công ty
Hỗ trợ edit video, tạo dựng video trên nền tảng TikTok/shopee nhằm thu hút khách hàng
Phối hợp thực hiện lên ý tưởng và tổ chức các chương trình offline của công ty
Các công việc phù hợp với chuyên môn khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Đam mê sáng tạo nội dung, nghiên cứu về các xu hướng nội dung mới trên thị trường
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về các quảng cáo thịnh hành trên Facebook, Tiktok, thường xuyên cập nhật các xu hướng nội dung mới
Am hiểu các công cụ chỉnh sửa video nhanh phục vụ cho công việc
Sẵn sàng học hỏi, nhiệt tình, có trách nhiệm
Ưu tiên CV bằng Tiếng Trung/ Tiếng Anh
Tại BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thưởng Lễ, Tết, thưởng thâm niên, thưởng cuối năm...
Thanh toán lương đúng hạn và tham gia đầy đủ Bảo hiểm bắt buộc.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội sử dụng tiếng Trung hàng ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI