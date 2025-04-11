Tuyển Video Editor BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Sáng tạo nội dung về content quảng cáo, content video cho kênh TikTok công ty

Hỗ trợ edit video, tạo dựng video trên nền tảng TikTok/shopee nhằm thu hút khách hàng

Phối hợp thực hiện lên ý tưởng và tổ chức các chương trình offline của công ty

Các công việc phù hợp với chuyên môn khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Đam mê sáng tạo nội dung, nghiên cứu về các xu hướng nội dung mới trên thị trường

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.

Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung ở các mảng khác nhau (ưu tiên có kinh nghiệm làm video về làm đẹp và chăm sóc da)

Hiểu biết về các quảng cáo thịnh hành trên Facebook, Tiktok, thường xuyên cập nhật các xu hướng nội dung mới

Am hiểu các công cụ chỉnh sửa video nhanh phục vụ cho công việc

Sẵn sàng học hỏi, nhiệt tình, có trách nhiệm

Ưu tiên CV bằng Tiếng Trung/ Tiếng Anh

Thu nhập từ 8.000.000 – 10.000.000 VND

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thưởng Lễ, Tết, thưởng thâm niên, thưởng cuối năm...

Thanh toán lương đúng hạn và tham gia đầy đủ Bảo hiểm bắt buộc.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội sử dụng tiếng Trung hàng ngày

