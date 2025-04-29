Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Trần Quý Kiên, p. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Biên tập video cho các nội dung giáo dục về Blockchain, Web3, AI theo các chủ đề, chương trình đào tạo và chiến dịch truyền thông của Learning Chain.

Tạo dựng và chỉnh sửa video từ các nguyên liệu thô (raw footage) bao gồm cắt ghép, hiệu chỉnh màu sắc, âm thanh, và thêm hiệu ứng đặc biệt để video trở nên hấp dẫn và dễ tiếp cận đối tượng mục tiêu.

Phối hợp với team Marketing và team Giảng viên để tạo ra các video giới thiệu khóa học, chương trình sự kiện, phỏng vấn chuyên gia, và các chiến dịch quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Đảm bảo video có chất lượng cao về hình ảnh và âm thanh, phù hợp với các tiêu chuẩn của công ty và yêu cầu truyền thông.

Thực hiện các video quảng bá trên các kênh truyền thông xã hội (YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.) và website của công ty.

Tham gia đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các dự án video, đặc biệt là các chiến dịch digital marketing.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Thiết kế Đồ họa, Mỹ thuật, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm biên tập video trong môi trường công ty, agency, hoặc freelance.

Thành thạo các phần mềm biên tập video như Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro (hoặc các phần mềm tương đương).

Kinh nghiệm trong việc chỉnh sửa và tối ưu hóa video cho các nền tảng trực tuyến như YouTube, Facebook, Instagram, v.v.

Có kiến thức cơ bản về lý thuyết hình ảnh và âm thanh (composition, color grading, sound design) để đảm bảo video chất lượng cao.

Có khả năng sáng tạo và cảm nhận tốt về thẩm mỹ để tạo ra những video hấp dẫn, dễ hiểu và dễ tiếp cận đối tượng mục tiêu.

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt với các bộ phận khác (Marketing, Giảng viên, etc.) để nắm bắt yêu cầu và đạt được kết quả tốt nhất.

Có hiểu biết về lĩnh vực Blockchain, Web3, hoặc AI là một lợi thế.

Chủ động, cẩn thận và có khả năng làm việc dưới áp lực để đáp ứng các deadline công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 VND – 30.000.000 VND + phụ cấp ăn uống, chuyên cần, chức vụ

Chế độ nghỉ phép, ngày lễ

Cơ hội được tham gia vào các dự án sáng tạo trong ngành công nghệ giáo dục với các chủ đề nổi bật về Blockchain, Web3 và AI.

Môi trường làm việc đổi mới, năng động với các đồng nghiệp đam mê công nghệ.

Các phúc lợi đầy đủ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ lễ Tết theo quy định.

Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ: du lịch, teambuilding, hội thảo chuyên đề, etc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ

