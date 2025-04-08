Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PIXIE RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH PIXIE RETAIL
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu Block A, Shophouse Stown Tham Lương, Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh., Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Quay video, dựng clip và chụp ảnh sản phẩm cho các nền tảng social: TikTok, Facebook Reels, Shopee, Lazada.
Đảm bảo chất lượng video, hình ảnh & tiến độ nội dung theo kế hoạch đăng tải định kỳ
Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm như thumbnail, poster,….
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 1–2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
Tuổi từ 22 - 30, có gu thẩm mỹ tốt, bắt trend nhanh, sáng tạo
gu thẩm mỹ tốt
Thành thạo máy ảnh và các phần mềm dựng video
Có khả năng lên ý tưởng xản xuất nội dung là một lợi thế.
lên ý tưởng xản xuất nội dung là một lợi thế.
Biết sử dụng các phần mềm design.
Tuổi từ 22 - 30, có gu thẩm mỹ tốt, bắt trend nhanh, sáng tạo
gu thẩm mỹ tốt
Thành thạo máy ảnh và các phần mềm dựng video
Có khả năng lên ý tưởng xản xuất nội dung là một lợi thế.
lên ý tưởng xản xuất nội dung là một lợi thế.
Biết sử dụng các phần mềm design.
Tại CÔNG TY TNHH PIXIE RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 12 - 15 triệu (theo năng lực) + Lương tháng 13.
12 - 15 triệu (theo năng lực
Lương tháng 13.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, không ngừng đổi mới.
Thỏa sức sáng tạo, không gò bó, có không gian thể hiện năng lực.
12 - 15 triệu (theo năng lực
Lương tháng 13.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, không ngừng đổi mới.
Thỏa sức sáng tạo, không gò bó, có không gian thể hiện năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PIXIE RETAIL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI