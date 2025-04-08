Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PIXIE RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Block A, Shophouse Stown Tham Lương, Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh., Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quay video, dựng clip và chụp ảnh sản phẩm cho các nền tảng social: TikTok, Facebook Reels, Shopee, Lazada.

Đảm bảo chất lượng video, hình ảnh & tiến độ nội dung theo kế hoạch đăng tải định kỳ

Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm như thumbnail, poster,….

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1–2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

Tuổi từ 22 - 30, có gu thẩm mỹ tốt, bắt trend nhanh, sáng tạo

Thành thạo máy ảnh và các phần mềm dựng video

Có khả năng lên ý tưởng xản xuất nội dung là một lợi thế.

Biết sử dụng các phần mềm design.

Tại CÔNG TY TNHH PIXIE RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12 - 15 triệu (theo năng lực) + Lương tháng 13.

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, không ngừng đổi mới.

Thỏa sức sáng tạo, không gò bó, có không gian thể hiện năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PIXIE RETAIL

