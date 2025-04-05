Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cộng Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Quay video các sản phẩm thời trang và phụ hiện: vải, quần áo thời trang giày dép, túi xách,...
Quay video sản phẩm thời trang cùng người mẫu.
Quay video các sự kiện của tập đoàn.
Chụp, Retouch ảnh sản phẩm, sự kiện của tập đoàn theo yêu cầu.
Tham gia vào quá trình sản xuất nội dung media cho các nền tảng mạng xã hội, kênh thương mại điện tử.
Quản lý studio và các thiết bị.
Am hiểu thiết bị, đề xuất cập nhất các công nghệ mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng Quay, chụp và chỉnh sửa Video tốt.
Có kinh nghiệm 1 năm photographer thời trang trở lên.
Gu thẩm mỹ tốt, bắt trend.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa/xử lý video.
Chủ động, sáng tạo trong công việc.
Có trách nhiệm với công việc, có khả năng chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.
12 ngày phép/năm. Tham gia BHXH, xét tăng lương mỗi năm, lương thưởng tháng 13, khám sức khỏe định kỳ năm,...
Công việc lâu dài, ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1/148 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

