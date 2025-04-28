Tuyển Video Editor Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Dựng sản phẩm video theo kế hoạch được phân công của Phòng

2. Lưu trữ, quản lý và bảo quản tất cả project dựng của Phòng/ Trường theo quy định

3. Lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi quay video, thực hiện các sản phẩm video, sáng tạo phù hợp với tiêu điểm truyền thông trong kế hoạch chung

4. Phối hợp với team Content, Media, Marketing thực hiện và phát hành các sản phẩm truyền thông theo kế hoạch hàng ngày/tháng

5. Chịu trách nhiệm về chất lượng video trong các nội dung truyền thông trên các nền tảng

6. Phụ trách đội cộng tác viên dựng video, tham gia đào tạo và phát triển đội ngũ cộng tác viên

7. Những công việc khác theo yêu cầu của Trưởng đơn vị và Nhà trường