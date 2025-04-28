Tuyển Video Editor Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
- Hồ Chí Minh: 69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Dựng sản phẩm video theo kế hoạch được phân công của Phòng
2. Lưu trữ, quản lý và bảo quản tất cả project dựng của Phòng/ Trường theo quy định
3. Lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi quay video, thực hiện các sản phẩm video, sáng tạo phù hợp với tiêu điểm truyền thông trong kế hoạch chung
4. Phối hợp với team Content, Media, Marketing thực hiện và phát hành các sản phẩm truyền thông theo kế hoạch hàng ngày/tháng
5. Chịu trách nhiệm về chất lượng video trong các nội dung truyền thông trên các nền tảng
6. Phụ trách đội cộng tác viên dựng video, tham gia đào tạo và phát triển đội ngũ cộng tác viên
7. Những công việc khác theo yêu cầu của Trưởng đơn vị và Nhà trường
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại Ngữ & Công nghệ: Trình độ tiếng Anh giao tiếp tốt
Kinh nghiệm:
Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương
Kỹ năng và kiến thức cần thiết:
• Sử dụng thành thạo Premiere, After effect hoặc các phần mềm có liên quan
Tại Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) Thì Được Hưởng Những Gì
Theo quy định của Trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI