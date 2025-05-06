Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 236/12/17 Dien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh Dis, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Chỉnh sửa nội dung video ngắn và dài cho các nền tảng truyền thông xã hội, đảm bảo phù hợp với hướng dẫn của thương hiệu và mục tiêu thu hút khán giả.

Hợp tác với team social để đưa ra ý tưởng và thực hiện các ý tưởng video sáng tạo.

Kết hợp đồ họa, lớp phủ, hiệu ứng âm thanh và nhạc để nâng cao chất lượng video và trải nghiệm của người xem.

Tối ưu hóa video cho các nền tảng cụ thể (ví dụ: định dạng dọc cho TikTok/Instagram Reels, phụ đề để dễ tiếp cận).

Cập nhật xu hướng mạng xã hội, kỹ thuật chỉnh sửa và yêu cầu cụ thể của từng nền tảng.

Quản lý và sắp xếp tài sản video trong hệ thống quản lý tài sản như Google Drive, One Drive.

Thực hiện hiệu chỉnh màu cơ bản, cân bằng âm thanh và các tác vụ hậu kỳ khác.

Đáp ứng thời hạn deadline gấp trong khi vẫn duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve và Cap Cut.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ motion graphic và các công cụ animation như Adobe After Effects là một lợi thế.

Hiểu biết sâu sắc về các nền tảng truyền thông xã hội, xu hướng và hành vi của khán giả.

Kiến thức cơ bản về chỉnh sửa âm thanh và phân loại màu sắc.

Có khả năng kể chuyện và tỉ mỉ.

Khả năng làm việc nhóm và tiếp thu phản hồi mang tính xây dựng.

Kỹ năng quản lý thời gian tốt và khả năng sắp xếp công việc trong môi trường làm việc nhanh.

Kinh nghiệm sáng tạo nội dung cho TikTok, Instagram Reels hoặc YouTube Shorts.

Quen thuộc với các công cụ thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop hoặc Canva.

Đam mê thử nghiệm các phong cách và kỹ thuật dựng mới.

Có khả năng thích nghi, chủ động và đam mê mạng xã hội.

Portfolio sản phẩm video trước đây (bắt buộc).

Tại CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION Thì Được Hưởng Những Gì

Competitive welfare policies, including holiday bonuses, birthday celebrations, and periodic performance-based salary reviews.

Comprehensive participation in social, unemployment, and health insurance in accordance with company regulations and legal requirements.

Lunch and parking allowances.

Extensive health insurance coverage.

Opportunity to thrive in a dynamic, supportive, and professional environment.

Ongoing training and development opportunities.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin