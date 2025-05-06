Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ FUJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ FUJI
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 20/17 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
Chỉnh sửa, cắt ghép và hoàn thiện video từ các source đã được sản xuất sẵn
Tham gia vào quá trình sản xuất, phối hợp sản xuất cùng team và thực hiện theo chỉ đạo của trưởng team (có đào tạo thêm)
Sử dụng Photoshop để thiết kế ảnh bìa theo nội dung của video
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, Nữ có độ tuổi dưới 30 – không yêu cầu bằng cấp
Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere + Photoshop (bắt buộc)…và các phần mềm liên quan khác là một lợi thế
Có bằng cấp ở các nghành liên quan…đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản là một lợi thế lớn
Yêu thích sự sáng tạo, có tư duy tốt về biên tập và chỉnh sửa video
Có kiến thức về bố cục, ánh sáng và hiểu biết về âm thanh là một lợi thế
Đã từng làm kênh Youtube hoặc đang sở hữu kênh Youtube riêng là một lợi thế (không bắt buộc)
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ FUJI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 6.000.000VND – Review 6 tháng một lần
Bảo hiểm xã hội +10.5% theo lương cơ bản
Thưởng chuyên cần: 200.000VND/tháng – 500.000 VND/quý
Phụ cấp ăn trưa: 30.000VND/ngày
Phụ cấp thức ăn nhẹ (trà sữa, ăn vặt): 200.000VND/ tháng
Thưởng Tết tháng lương 13,14
Đặc biệt thưởng theo quý cho team: khi team đạt KPI hoặc có những video hay đột phá sẽ được một khoảng tiền thưởng (không giới hạn) vào mỗi quý, các thành viên sẽ chia đều.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân cùng các leader hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nội dung.
Được công ty cung cấp toàn bộ thiết bị máy tính và các công cụ hỗ trợ quá trình làm việc
Được đào tạo kĩ năng mềm, các kĩ năng chuyên môn, đào tạo cách sử dụng những công cụ AI chuyên nghiệp để hỗ trợ công việc.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch cùng công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Ngoài ra công ty còn có phòng ăn với bếp nấu, lò vi sóng, tủ lạnh…có thức ăn nhanh, nước giải khát, café để nhân viên sử dụng thoải mái trong thời gian làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ FUJI
