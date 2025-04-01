Tuyển Video Editor Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 292/33/8 Bình Lợi, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm cho các khâu tiền kỳ và hậu kỳ cho sản phẩm, dự án của team.

tiền kỳ và hậu kỳ

Thiết kế, chụp ảnh & chỉnh sửa hình ảnh phù hợp với từng sản phẩm, dự án của team. (10%)

Khai thác và đề xuất ý tưởng “Visual” nhằm phát triển các kênh Media: Tiktok, Youtube, Facebook, Website,…

Phối hợp với các bộ phận liên quan (Content, Marketing…) để đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu về mặt hình ảnh, video, guideline thương hiệu trong các chiến dịch truyền thông.

Một số công việc khác theo phân công từ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở bộ phận video editor tại các công ty, agency.

Kỹ năng quay dựng (Góc máy, ánh sáng, bố cục…).

Có kiến thức về các thiết bị quay phim.

Thành thạo các phần mềm thiết kế, dựng video.

Kỹ năng quản lý dự án, quản lý thời gian.

Kỹ năng sáng tạo, bắt trend tốt.

Ham học hỏi, chủ động trong công việc.

Có kinh nghiệm trong mảng mỹ phẩm, làm đẹp là một lợi thế.

Giỏi tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH HVNet Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9 - 13 triệu (Theo KPI)

Hoa hồng: Chia sẻ trên % lợi nhuận.

Thưởng dự án: Chia sẻ theo từng mốc doanh thu dự án.

Công ty hỗ trợ ăn trưa + gửi xe

Phụ cấp cơm trưa, cơm tối, gửi xe.

Có cơ hội được học hỏi, làm việc với các chuyên gia đến từ các nền tảng công nghệ lớn nhất hiện nay (TikTok, Google, Meta…)

Có cơ hội được tài trợ tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Có cơ hội được tham gia các buổi workshop thú vị nâng cao trải nghiệm.

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác, theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HVNet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin