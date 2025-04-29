Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 497 Đường Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Dựng video ngắn (dưới 3 phút) bằng CapCut theo yêu cầu.

Cắt ghép, chèn text, hiệu ứng, âm thanh – tạo video cuốn từ 3 giây đầu.

Theo dõi trend TikTok, Reels, Shorts & gợi ý nội dung dễ viral.

Góp phần xây dựng kênh triệu view cùng team sáng tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

Thành thạo CapCut, tư duy hình ảnh & âm thanh tốt.

Đề xuất nội dung có tiềm năng viral, chọn nội dung có khả năng lên xu hướng.

Có kinh nghiệm dựng video social, từng phát triển kênh là lợi thế lớn.

Có khả năng tự tin xuất hiện trước ống kính và hướng dẫn đào tạo người khác là một lợi thế.

Làm việc chủ động, đúng deadline, ham học hỏi.

Gửi hoặc đính kèm trong CV thông tin, porfolio các sản phẩm đã hoàn thành.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả kênh.

Môi trường trẻ, sáng tạo, được học hỏi và nâng cấp kỹ năng.

Cơ hội phát triển cùng các kênh nội dung triệu view – viral hàng đầu.

Đóng bảo hiểm xã hội dựa trên toàn bộ mức lương gộp.

Tuân thủ đầy đủ Luật lao động Việt Nam, bao gồm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.