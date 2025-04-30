Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 137 Dương Văn An, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Chụp hình, quay video và chỉnh sửa ảnh/video cho các mục đích marketing và truyền thông
Trực tiếp tham gia vào khâu chuẩn bị và set up cho các buổi chụp ảnh/quay video
Đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh của video
Cập nhật các xu hướng, trends video mới nhất để áp dụng vào công việc
Đề xuất các ý tưởng video sáng tạo và phù hợp với mục tiêu marketing
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Quay, chụp và chỉnh sửa video tốt (điện thoại, máy ảnh)
Sử dụng tốt các phần mềm: Adobe Premiere, After Effects, Photoshop, CapCut...
Biết set up ánh sáng và dùng thiết bị studio
Có tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt, cảm nhận bố cục
Làm việc nhóm, trách nhiệm, chịu áp lực công việc
Học hỏi nhanh, có chí cầu tiến Ưu tiên có kinh nghiệm/thích mảng beauty
Gửi kèm portfolio.
Sử dụng tốt các phần mềm: Adobe Premiere, After Effects, Photoshop, CapCut...
Biết set up ánh sáng và dùng thiết bị studio
Có tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt, cảm nhận bố cục
Làm việc nhóm, trách nhiệm, chịu áp lực công việc
Học hỏi nhanh, có chí cầu tiến Ưu tiên có kinh nghiệm/thích mảng beauty
Gửi kèm portfolio.
Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 2 tháng
Thưởng nóng thâm niên 3 năm (5 triệu), 5 năm (15 triệu), 10 năm, ...
Phụ cấp khấu hao máy tính cá nhân
Tham gia BHXH, nghỉ phép năm. Phép năm tăng theo thâm niên làm việc hàng năm, lên đến 18++ ngày
Chính sách thăm hỏi, hiếu hỷ (sinh con/ cưới hỏi/ tang gia: 1 triệu/ trường hợp; nằm viện: tối thiểu từ 1 triệu/ lần; điều trị bệnh dài ngày theo danh mục: 5 triệu/ trường hợp; ...)
Chính sách thưởng và nghỉ hưởng lương vào ngày sinh nhật bản thân, sinh nhật con (mức thưởng tăng dần theo thâm niên)
Chính sách thưởng/ quà mừng vào dịp lễ tết, ...
Party định kỳ
Chính sách mua hàng nội bộ lên đến 50%; trong tháng sinh nhật giảm thêm 5%; và các chính sách ưu đãi khác
Chính sách đào tạo phù hợp, nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng
Thưởng giới thiệu nhân sự nội bộ lên đến 15 triệu/ứng viên
Thưởng hoa hồng khi giới thiệu khách hàng cho công ty
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Thưởng nóng thâm niên 3 năm (5 triệu), 5 năm (15 triệu), 10 năm, ...
Phụ cấp khấu hao máy tính cá nhân
Tham gia BHXH, nghỉ phép năm. Phép năm tăng theo thâm niên làm việc hàng năm, lên đến 18++ ngày
Chính sách thăm hỏi, hiếu hỷ (sinh con/ cưới hỏi/ tang gia: 1 triệu/ trường hợp; nằm viện: tối thiểu từ 1 triệu/ lần; điều trị bệnh dài ngày theo danh mục: 5 triệu/ trường hợp; ...)
Chính sách thưởng và nghỉ hưởng lương vào ngày sinh nhật bản thân, sinh nhật con (mức thưởng tăng dần theo thâm niên)
Chính sách thưởng/ quà mừng vào dịp lễ tết, ...
Party định kỳ
Chính sách mua hàng nội bộ lên đến 50%; trong tháng sinh nhật giảm thêm 5%; và các chính sách ưu đãi khác
Chính sách đào tạo phù hợp, nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng
Thưởng giới thiệu nhân sự nội bộ lên đến 15 triệu/ứng viên
Thưởng hoa hồng khi giới thiệu khách hàng cho công ty
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI