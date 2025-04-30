Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 137 Dương Văn An, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chụp hình, quay video và chỉnh sửa ảnh/video cho các mục đích marketing và truyền thông

Trực tiếp tham gia vào khâu chuẩn bị và set up cho các buổi chụp ảnh/quay video

Đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh của video

Cập nhật các xu hướng, trends video mới nhất để áp dụng vào công việc

Đề xuất các ý tưởng video sáng tạo và phù hợp với mục tiêu marketing

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quay, chụp và chỉnh sửa video tốt (điện thoại, máy ảnh)

Sử dụng tốt các phần mềm: Adobe Premiere, After Effects, Photoshop, CapCut...

Biết set up ánh sáng và dùng thiết bị studio

Có tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt, cảm nhận bố cục

Làm việc nhóm, trách nhiệm, chịu áp lực công việc

Học hỏi nhanh, có chí cầu tiến Ưu tiên có kinh nghiệm/thích mảng beauty

Gửi kèm portfolio.

Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng

Thưởng nóng thâm niên 3 năm (5 triệu), 5 năm (15 triệu), 10 năm, ...

Phụ cấp khấu hao máy tính cá nhân

Tham gia BHXH, nghỉ phép năm. Phép năm tăng theo thâm niên làm việc hàng năm, lên đến 18++ ngày

Chính sách thăm hỏi, hiếu hỷ (sinh con/ cưới hỏi/ tang gia: 1 triệu/ trường hợp; nằm viện: tối thiểu từ 1 triệu/ lần; điều trị bệnh dài ngày theo danh mục: 5 triệu/ trường hợp; ...)

Chính sách thưởng và nghỉ hưởng lương vào ngày sinh nhật bản thân, sinh nhật con (mức thưởng tăng dần theo thâm niên)

Chính sách thưởng/ quà mừng vào dịp lễ tết, ...

Party định kỳ

Chính sách mua hàng nội bộ lên đến 50%; trong tháng sinh nhật giảm thêm 5%; và các chính sách ưu đãi khác

Chính sách đào tạo phù hợp, nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng

Thưởng giới thiệu nhân sự nội bộ lên đến 15 triệu/ứng viên

Thưởng hoa hồng khi giới thiệu khách hàng cho công ty

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.