Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/06/2025
CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG

Video Editor

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận brief & kịch bản Creative từ team Performance để thực hiện video bán hàng.
brief & kịch bản Creative
Quay/chụp sản phẩm (ưu tiên dùng điện thoại), tạo khung hình thu hút, đúng “mood” thị trường Mỹ/Âu.
Dựng video ngắn (Reels, TikTok, Shorts…) bằng CapCut (hoặc tool tương tự), đảm bảo nhanh – gọn – hiệu quả.
CapCut
Hiểu và áp dụng A/B Testing vào sản xuất video: thay đổi angles, hook, ending để tìm ra công thức tối ưu.
Hiểu và áp dụng A/B Testing
Cùng team góp ý, lên idea (theo hướng storytelling) và phân tích về hành vi, tâm lý khách hàng để sản phẩm có chiều sâu và khả năng viral.
và phân tích về hành vi, tâm lý khách hàng
Cập nhật trend thường xuyên, chia sẻ insight cho team Performance chọn hướng creative phù hợp.
Cập nhật trend thường xuyên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm làm việc với kịch bản Creative & sản xuất nội dung cho mục tiêu bán hàng.
1 năm
làm việc với kịch bản Creative
Dựng video mượt, nhanh bằng CapCut, ưu tiên các bạn có gu thẩm mỹ và “bắt trend” tốt.
CapCut
Thành thạo sử dụng các công cụ tạo video bằng AI (như Runway, Icon AI…) và sẵn sàng học và làm quen với các công nghệ mới.
công cụ tạo video bằng AI
Thành thạo quay dựng bằng điện thoại, căn góc tốt, hiểu ánh sáng, biết tận dụng bối cảnh đơn giản.
quay dựng bằng điện thoại
Hiểu văn hóa Mỹ/châu Âu – từng xem nhiều nội dung US-UK (phim, show, TikTok, creator nước ngoài…) để dựng video đúng vibe.
Hiểu văn hóa Mỹ/châu Âu
Tiếng Anh đọc hiểu tốt.
Tốc độ làm video nhanh, linh hoạt, không cầu kỳ kỹ thuật – ưu tiên hiệu quả thực chiến.
Có tư duy sáng tạo + kỹ năng tốt về storytelling.
Tư duy data-driven: Biết cách đọc và hiểu dữ liệu để điều chỉnh nội dung video, giúp tăng hiệu quả tiếp cận và chuyển đổi.
Đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh

Tại CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Mức lương cạnh tranh – Thu nhập trung bình năm lên tới 13++ tháng lương
Lương cứng:
Đánh giá & xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần
12 ngày phép năm, chế độ nghỉ “giờ hạnh phúc”, “nghỉ ngày khai giảng cùng con”,… nghỉ Lễ – Tết đầy đủ theo Luật & chính sách công ty.
Teambuilding & du lịch 2 lần/năm, sinh nhật, các dịp lễ đều có quà & phụ cấp.
Bảo hiểm đầy đủ: BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ 1 năm
Được tham gia thực chiến với các campaigns marketing cho thị trường global => học hỏi về Social Media Marketing, Performance Marketing.
tham gia thực chiến
Được trao quyền và cơ hội để không ngừng phát triển, học hỏi và bứt phá tiềm năng của bản thân
trao quyền và cơ hội
bứt phá tiềm năng của bản thân
Có khung năng lực và khung nhiệm vụ được public minh bạch rõ ràng, Có lộ trình phát triển rõ ràng, bài bản
khung năng lực và khung nhiệm vụ
lộ trình phát triển
Được hưởng quỹ hỗ trợ học tập TMZ (TMZ Career Lift), tài trợ tới 90% chi phí khoá học nâng cao chuyên môn cho mỗi cá nhân
Môi trường làm việc trẻ trung, quyết liệt, nói không với drama, thẳng thắn feedback giúp bạn phát triển bản thân nhanh chóng
Môi trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG

CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà B&T, số 3 ngõ 120 Trường Chinh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

