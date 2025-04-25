Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH SYBSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 81 Đồng Khởi, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện quay và dựng video quảng bá thương hiệu và sản phẩm của công ty.

Phối hợp với các thành viên team Marketing để xây dựng ý tưởng, kịch bản và kế hoạch sản xuất video cho từng chiến dịch.

Biên tập, xử lý hậu kỳ video (cắt ghép, cân chỉnh âm thanh – hình ảnh, chèn hiệu ứng...) đảm bảo chất lượng và đúng thông điệp truyền thông.

Đảm bảo tính thẩm mỹ và sự nhất quán trong hình ảnh thương hiệu xuyên suốt các sản phẩm video.

Quản lý và lưu trữ hệ thống dữ liệu video, đảm bảo dễ dàng truy xuất khi cần.

Đề xuất các chuẩn mực sáng tạo, kỹ thuật giúp nâng cao chất lượng sản phẩm video.

Sử dụng và bảo quản các thiết bị media (máy quay, máy tính, phần mềm...), báo cáo tình trạng thiết bị và đề xuất sửa chữa/thay thế kịp thời.

Hỗ trợ các hoạt động truyền thông khác của công ty khi cần thiết.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1–2 năm trong lĩnh vực quay dựng video, hậu kỳ. Thành thạo các phần mềm dựng phim chuyên dụng như Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro hoặc tương đương.

Có kiến thức cơ bản về ánh sáng, bố cục, góc quay, âm thanh và xử lý màu.

Có khả năng cảm thụ hình ảnh tốt, biết kể chuyện bằng hình ảnh. Nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng thị trường. Biết cân bằng giữa ý tưởng sáng tạo và định hướng thương hiệu.

Làm việc nhóm tốt, có tư duy tổ chức và quản lý thời gian, chủ động, chịu được áp lực cao.

Có kinh nghiệm với video commercial, fashion, beauty, lifestyle.

Có kỹ năng sử dụng máy quay là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH SYBSY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thưởng hấp dẫn theo quy định công ty.

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần dựa trên hiệu quả công việc.

Có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Được tham gia đầy đủ BHXH sau khi ký HĐLĐ chính thức.

Thưởng Lễ, Tết và phúc lợi theo thâm niên.

Cơ hội trở thành nhân sự chủ chốt trong hệ sinh thái sáng tạo của SYBSY.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SYBSY

