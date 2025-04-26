Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH KIỆT NĂNG QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 227 Trương Văn BangPhường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Phụ trách chụp ảnh, quay phim, edit video Beauty.

Xây Dựng và phối hợp với bộ phận liên quan để biên tập ảnh và nội dung video, phục vụ cho các hoạt động truyền thông

Nhận kịch bản từ content, phác thảo cảnh quay, lên danh sách cảnh quay.

Quay phim/chụp ảnh theo yêu cầu và xây dựng kho tư liệu hình ảnh, video.

Dựng video: Chỉnh sửa video, kết hợp âm thanh và hiệu ứng để tạo sản phẩm hoàn chỉnh.

Cập nhật những xu hướng mới về công cụ, kỹ thuật để đảm bảo các Clip đạt chất lượng cao.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 2 năm làm quay chụp và edit Video.

Có kiến thức về Edit beauty.

Sử dụng thành thạo Gimbal,các dòng máy ảnh của Sony.

Có khả năng tư duy sáng tạo, biết lắng nghe, nắm bắt nhanh và chính xác yêu cầu của cấp trên.

Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng (Adobe Premiere, Adobe After Effects,Davinci…..).

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tiktok,Beauty

Tại CÔNG TY TNHH KIỆT NĂNG QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10-18tr/ tháng (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn deal theo năng lực).

Thưởng các ngày lễ, Tết.

Môi trường trẻ trung, năng động.

Sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, liên hoan, tất niên,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỆT NĂNG QUỐC TẾ

