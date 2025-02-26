Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu

CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM

Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Samco, 326 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Từ 11 Triệu

- Phối hợp với team content và leader lên ý tưởng và biên tập video phục vụ cho marketing tuyển dụng.
- Thực hiện các task edit video từ khách hàng, công ty mẹ tại Nhật và các dự án nội bộ theo sự phân công của leader.
- Thực hiện báo cáo công việc đầy đủ theo nguyên tắc Horensho của Nhật.

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Nhật trình độ N3.
- Có kinh nghiệm dựng video ngắn (TikTok, Reels,...). => Vui lòng gửi portfolio.
- Thành thạo Adobe Premiere, CapCut và các công cụ chỉnh sửa video khác.
- Nhạy bén với xu hướng video, tư duy sáng tạo, kỹ năng dựng hiệu ứng chuyên nghiệp.
- Chủ động, có trách nhiệm trong công việc, đảm bảo deadline.
- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng quay chụp, từng làm việc với người Nhật.

Tại CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

・ Cơ hội xét lương 4 lần/năm.
・ Mỗi quý sẽ xét và trao giải thưởng cho nhân viên có nhiều đóng góp
・ Tiệc công ty hàng tháng, quý
・ Hỗ trợ phí gửi xe, xăng xe đi lại.
・Chế độ BHYT, BHXH và các chế độ bảo hiểm khác theo quy định
・Thường xuyên được đào tào và bồi dưỡng năng lực chuyên môn
・ Đóng bảo hiểm full lương.
・ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, và tích cực.
・ Môi trường làm việc bằng tiếng Nhật, có cơ hội giao tiếp tiếng Nhật nhiều.
・ Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
・Các chế độ Công Đoàn, Phúc lợi khác từ công ty: Quà tặng/ Voucher lễ tết, sinh nhật, thưởng đặc biệt, ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-video-editor-thu-nhap-tren-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job323169
