Tuyển việc làm y tá Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
việc làm y tá

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 9 Phùng Khắc Khoan, Quận 1

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tiếp nhận khách hàng từ bộ phận lễ tân hoặc bộ phận kinh doanh theo đúng quy trình.
- Chụp ảnh cho khách hàng.
- Giải thích cho khách hàng hiểu về việc ký form đồng ý điều trị.
- Tùy vào dịch vụ khách hàng sử dụng, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị cần thiết, vệ sinh công cụ dung cụ, luôn sẵn sàng trước khi khách hàng điều trị.
- Phụ giúp, hỗ trợ cho bác sỹ trong quá trình bác sỹ điều trị cho khách hàng.
- Sau khi khách điều trị, giải thích cho khách hàng về đơn thuốc, hướng dẫn sử dụng, các hướng dẫn cần thiết sau khi điều trị.
- Có trách nhiệm kiểm tra và rà soát lại toàn bộ hồ sơ của khách hàng ngay sau khi khách hàng sử dụng dịch vụ, chuyển cho bộ phận liên quan để chăm sóc khách hàng, kiểm tra lại ảnh trước và sau khi sử dụng dịch vụ của khách hàng vào cuối ngày.
- Thực hiện báo cáo và gửi báo cáo theo quy định.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp y tá nha khoa hoặc điều dưỡng.
- Đã có kinh nghiệm làm việc tạo các phòng khám hoặc bệnh viện
- Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ hành nghề.
-Ưu tiên có chứng chỉ cấp cứu
- Giọng nói nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, cẩn thận, nhiệt tình, trách nhiệm

Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12-15/tháng bao gồm Phí Dịch vụ + Hoa hồng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
- Có nhiều cơ hội thăng tiến với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn - lâu dài và ổn định.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép...
- Các chế độ theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm, tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại, CLB bóng đá... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.
- Có cơ hội được đào tạo phát triển kỹ năng & làm việc với Bác sỹ hàng đầu tại VN và Hàn Quốc.
- Có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ cao cấp của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 36 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

