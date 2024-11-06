Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
- Hồ Chí Minh: Lầu 1
- 2
- 3, Tòa nhà Saigon Tel, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 9 - 30 Triệu
- Khai thác thông tin khách hàng thông qua data công ty cung cấp kết hợp tìm kiếm thêm (có leader đồng hành cùng).
- Thiết lập cuộc gọi, tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.
- Đàm phán, thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất và tư vấn nâng cấp sản phẩm.
- Cung cấp thông tin về nhu cầu hành vi, phản hồi của khách hàng cho bộ phận liên quan.
- Tham gia đóng góp thông tin để phát triển, cải tiến sản phẩm.
Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại tốt
- Nhiệt tình, vui vẻ hỗ trợ khách hàng
- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các chế độ, phúc lợi theo quy định của Luật lao động
- Được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng công việc
- Xét tăng tiến khi có thành tích tốt
- Tham gia vào các hoạt động tập thể, du lịch, team building
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI