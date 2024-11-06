Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu

Mức lương 9 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 1 - 2 - 3, Tòa nhà Saigon Tel, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 9 - 30 Triệu

- Khai thác thông tin khách hàng thông qua data công ty cung cấp kết hợp tìm kiếm thêm (có leader đồng hành cùng).

- Thiết lập cuộc gọi, tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.

- Đàm phán, thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất và tư vấn nâng cấp sản phẩm.

- Cung cấp thông tin về nhu cầu hành vi, phản hồi của khách hàng cho bộ phận liên quan.

- Tham gia đóng góp thông tin để phát triển, cải tiến sản phẩm.

Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giọng nói dễ nghe, tự tin

- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại tốt

- Nhiệt tình, vui vẻ hỗ trợ khách hàng

- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 9 triệu + % hoa hồng => Thu nhập đến 30 triệu/tháng (Lương cứng (10 triệu/tháng [max]) + thưởng HH hấp dẫn (35% [max])

- Được hưởng các chế độ, phúc lợi theo quy định của Luật lao động

- Được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng công việc

- Xét tăng tiến khi có thành tích tốt

- Tham gia vào các hoạt động tập thể, du lịch, team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin