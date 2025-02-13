Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Huy Thước làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Huy Thước
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 168/39 Nguyễn Gia Trí, phường 25, Quận Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm thiết kế, phân tích kết cấu, lập bảng tính toán, bản vẽ, dựng mô hình 3D
Bóc tách khối lượng, phối hợp với các kỹ sư cơ điện, kiến trúc và các công việc khác liên quan đến thiết kế công trình thép và bê tông cốt thép
Báo cáo tiến độ công việc và các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm và quản lý các cấp.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường ĐH chuyên ngành xây dựng có kinh nghiệm 2-5 năm triển khai hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công công trình.
Phối hợp công việc với các bộ phận liên quan khác trong quá trình triển khai hồ sơ theo từng giai đoạn thiết kế.
Thành thạo AutoCAD, ETabs, Safe và các phần mềm văn phòng.
Có chứng chỉ thiết kế kết cấu.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế kết cấu các công trình nhà công nghiệp và trường học.
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Huy Thước Thì Được Hưởng Những Gì
Tùy theo năng lực và trao đổi kỹ khi phỏng vấvấn, Lương thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên
Chế độ nghỉ phép 12 ngày / năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của luật lao động
Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày lễ tết & các chế độ đãi ngộ theo chính sách chung của công ty.
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như : sinh nhật, ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Huy Thước
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
