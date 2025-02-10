Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàn Thành Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 289A/1 KP1A (góc đường D38 - D25 KDC Việt Sing), Phường An Phú,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Nắm vững kiến thức chuyên ngành, am hiểu các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng

- Thiết kế kiểm tra kết cấu bằng phần mềm chuyên dụng

- Triển khai bản vẽ thi công, xin phép, am hiểu cấu tạo kết cấu và lập hồ sơ thiết kế chi tiết các hạng mục công trình

- Bóc tách khối lượng (BOQ); Lập dự toán công trình

- Có kỹ năng tự quản lý công việc và tiến độ tốt

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chính quy, có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình DD&CN hạng III trở lên

- Tính cách:

+ Có đạo đức nghề nghiệp, nhiệt tình và trung thực trong công tác, không tư lợi

+ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, quản lý tốt

+ Chấp hành tốt quy định của tổ chức. Sẵn sàng chấp nhận thử thách, không ngại thay đổi

+ Tác phong nhanh nhẹn, mạnh mẽ, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm trước các quyết định của mình trong công việc

- Yêu cầu năng lực ứng viên:

+ Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (có ít nhất 1 năm làm công trình nhà xưởng, nhà thép tiền chế)

+ Tin học: Thành thạo Word, Excel, Autocad, Sap2000, Revit, Safe, Sketchup,… ( Biết sử dụng phần mềm dự toán là một lợi thế).

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàn Thành Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận: Từ 15 - 25 triệu phù hợp với năng lực

- Thưởng theo năng lực

-Xét tăng lương hằng năm

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN, ...)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

- Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty để phát huy tối đa năng lực bản thân, phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàn Thành Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin