Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hà Nội thu nhập 472 - 787 USD

Mức lương 472 - 787 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 2 - 4 - 5 Khu CN Nam Thăng Long - Phường Thụy Phương - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 472 - 787 USD

• Nghiên cứu Thiết kế các loại van, ống nhựa phụ kiện, đèn Led, thiết bị tưới tiêu, lồng bè thủy sản (kết cấu, hình dáng, vật liệu…) dựa trên yêu cầu của thị trường, khách hàng và định hướng của công ty.

• Nghiên cứu cải tiến các sản phẩm hiện hành, nhằm nâng cao chất lượng, tối ưu hóa quy trình công nghệ, sản xuất.

• Tính toán, mô phỏng, tối ưu hóa thiết kế để đảm bảo các yêu cầu kỹ

• Tham gia thiết kế khuôn cho sản phẩm

• Thiết kế, chế tạo đồ gá, dụng cụ phục vụ cho việc thử nghiệm sản phẩm

• Chủ trì hoặc tham gia quá trình thử nghiệm, đánh giá sản phẩm.

Với Mức Lương 472 - 787 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Cơ khí, Chế tạo máy, Cơ điện tử hoặc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan.

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 2-6 năm trong lĩnh vực thiết kế cơ khí.

- Kiến thức chuyên môn:

• Có kiến thức vững chắc về cơ học, sức bền vật liệu, thủy lực, nguyên lý máy, dung sai lắp ghép.

• Am hiểu về các vật liệu cơ khí, ưu tiên hiểu biết về các loại nhựa kỹ thuật.

• Có kiến thức về quy trình công nghệ sản xuất, gia công cơ khí.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

